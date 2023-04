«Sous un ciel vide», Mathilde Branthomme et Sara Danièle Michaud

Séparées par un océan, Sara et Mathilde se racontent dans une relation épistolaire remplie de petits moments du quotidien et de grandes réflexions. L’absence qui les habite fait naître plusieurs questions autour de l’écriture, de l’abandon, de la trahison aussi. Inspirées par plusieurs autrices et auteurs — Clarice Lispector, Annie Ernaux, Virginia Woolf, Jack Kerouac en tête —, elles grattent et fouillent l’existence dans tous ses recoins, cogitent autour du vide, de la solitude, du silence qui n’est possible qu’en s’isolant des « blablas qui clignotent sur nos téléphones », effleurent quelques dysfonctionnements d’une société qui, par exemple, préfère voir ses vieux crever d’ennui plutôt que d’un virus. Récit écrit à quatre mains par la Française Mathilde Branthomme et la Québécoise Sara Danièle Michaud, Sous un ciel vide s’offre avec lenteur et s’inscrit à contre-courant d’un monde pressé. Le temps s’étire entre ces pages gorgées de références littéraires qui laissent place à la contemplation et qui s’éloignent de l’agitation ambiante.

Sous un ciel vide ★★★ 1/2 Mathilde Branthomme et Sara Danièle Michaud, Somme toute, 2023, 96 pages