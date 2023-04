«À côté de la track», Karine Glorieux

Emmanuelle Lazure, 36 ans, mère célibataire, mène une vie en apparence équilibrée jusqu’à ce qu’elle perde « contact avec [s]es désirs. [S]es instincts. [S]a tornade intérieure ». Sans s’en rendre compte, elle bascule du côté de la dépression. Après plusieurs mauvais choix, constamment tiraillée entre « l’échevelée » inquiète et paniquée et la « wanabee-zen », deux voix qui se disputent en elle, Emmanuelle entreprend une traversée qui la mène vers le sud. Dans une écriture spontanée, une langue fraîche et sans détour, Karine Glorieux déconstruit habilement et tout en humour les tabous autour du burn-out, lève le voile sur les a priori et permet de saisir la réelle douleur de cette maladie invisible. Grâce à cette héroïne entière, sensible, un peu à côté de la track, à la faune grouillante et bruyante qui gravite autour d’elle — ses enfants, son ex Nico, son ami Dom, ses parents, Babeth — et aux nombreuses réflexions autour dela fatigue et du temps qui passe, le récit de Glorieux s’avère une joyeuse traversée.

À côté de la track ★★★ 1/2 Karine Glorieux, Québec Amérique, 2023, 248 pages. Parution le 2 mai.