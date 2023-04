Après Combattre le why-why, un « gros JE T’AIME à la complexité humaine », publié en 2021, la prolifique et talentueuse Rébecca Déraspe voit un autre de ses textes paraître chez Ta Mère. Avec Les glaces, une pièce créée à La Licorne en 2022 dans une mise en scène de Maryse Lapierre, l’autrice sortie de l’École nationale en 2010 aborde courageusement la culture du viol. Croisant avec adresse les récits et les époques, les drames et les familles, les voix et les territoires, Déraspe aborde « le grand dégel », le surgissement de la vérité, en considérant les tenants et les aboutissants, l’aspect intellectuel et psychologique, la dimension morale aussi bien que sensible. Dans l’urgence de dire, il y a bien ici et là quelques excès de didactisme, ou alors quelques blagues superflues, mais, tout comme dans Les filles du Saint-Laurent, qui vient de quitter l’affiche du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, l’audace domine, le rythme emporte, la sororité triomphe et la poésie saisit.

Les glaces ★★★★ Rébecca Déraspe, Ta Mère, Québec, 2023, 248 pages