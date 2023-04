«Le Devoir d’histoire»: la rencontre des mondes

La réévaluation des grandes questions du passé suscite des débats stimulants. Ceux-ci correspondent à l’évolution de l’historiographie. Ils passionnent Dave Noël, né à Alma en 1981, journaliste pour Le Devoir depuis 2009 et historien. Noël a dirigé Le Devoir d’histoire. Ces « regards croisés sur le Québec » cachent, depuis la création de la rubrique en 2017, un regard inédit qui bouleverse le passé et prépare l’avenir.

Le recueil de 24 textes marquants, parus dans notre journal les cinq premières années, annonce la rencontre de deux phénomènes, longtemps contestés mais devenus incontournables et interreliés : « la reconnaissance des droits et des aspirations des peuples autochtones » ainsi que leur exemple dans l’effort pour éviter le réchauffement climatique qui menace la planète. La nature, si chère aux Autochtones, est, grâce à eux, « au centre de l’attention ».

Cette analyse novatrice, intitulée « La forêt québécoise, entre science et pouvoir politique », est de Maude Flamand-Hubert. La chercheuse compte parmi la cinquantaine d’auteurs qui ont collaboré au Devoir d’histoire. Son interprétation, fondée à la fois sur le sérieux des Autochtones et sur celui des écologistes non autochtones, reste étrangère à la suspicion effleurant parfois les historiens qui scrutent la mentalité des explorateurs européens du XVIIe siècle.

Ainsi, Michel De Waele et Paul Cohen mettent en doute la véracité du « rêve de Champlain » : créer en Amérique une société unie par « la tolérance de la diversité et un respect mutuel pour les différences ». Pour eux, il s’agit d’un projet « marchand et non humaniste », malgré la vision de l’historien américain David Hackett Fischer (né en 1935). Mais pourquoi penser que l’esprit marchand et l’humanisme seraient nécessairement incompatibles ?

Mathilde Jutras partage le progressisme de sa consoeur Maude Flamand-Hubert en cessant de sacraliser les explorateurs James Cook (1728-1779) et Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811). Elle ose écrire : « Aujourd’hui, les scientifiques parcourent plutôt la planète pour décrire les dégâts de l’humain, dans l’espoir d’éveiller la volonté de les réparer. Fini le temps des émerveillements candides du Siècle des lumières. »

Moins hardi, Éric Bédard (né en 1969) célèbre le conservatisme feutré, « à hauteur d’homme », avance-t-il, de l’historien québécois Guy Frégault (1918-1977). Mais il oublie que Frégault, tout à coup audacieux, déclara, en remettant le prix David en 1973 à l’écrivain Hubert Aquin, qu’avec des oeuvres comme celles de ce dernier, « le Québec ne se cherche plus une littérature ».

Comme la vision autochtone et l’écologisme, l’indépendantisme extrême d’Aquin, qui devient, à 47 ans, en 1977, par son suicide si voulu, le martyr du Québec, forme tout un monde. L’histoire ne saurait fuir la rencontre de ces mondes.

Le Devoir d’histoire Regards croisés sur le Québec ★★★ 1/2 Sous la direction de Dave Noël, Somme toute/Le Devoir, Montréal, 2023, 208 pages