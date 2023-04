Michael Ondaatje, chercheur d’images

Le romancier, poète et essayiste canadien Michael Ondaatje sera présent à Montréal cette fin de semaine afin de recevoir le Grand Prix Metropolis bleu, qui s’accompagne d’une bourse de 10 000 $. Comme l’ont reçu avant lui Marie-Claire Blais, Paul Auster, Carlos Fuentes, Daniel Pennac, Michel Tremblay, Nancy Huston, Margaret Atwood, Colm Toíbín et Mavis Gallant.

Ce prix, remis chaque année par les organisateurs du festival Metropolis bleu à un écrivain de renommée internationale, vise à récompenser l’ensemble de l’œuvre d’un écrivain ou d’une écrivaine, en soulignant autant son ampleur que sa qualité.

« Je me sens particulièrement honoré de partager cet honneur avec Mavis Gallant », a lancé en anglais Michael Ondaatje, heureux, depuis Toronto, qui avoue être un fervent admirateur de cette écrivaine née en 1922 à Montréal.

J’ai commencé comme poète, et chez moi, la poésie a toujours été là, comme une sorte de plan de rechange. [...] Dans chaque forme d’art, c’est toujours une autre version de soi-même qu’on invente

Né en 1943 à Colombo, au Sri Lanka, au sein d’une famille d’origine indo-hollandaise, il émigre à onze ans en Angleterre afin d’y rejoindre sa mère, divorcée. Son roman de 2012, La table des autres, évoque ce voyage en paquebot. En 1962, nouveau bond vers l’ouest : il débarque à Montréal en vue d’étudier pendant trois ans à l’Université Bishop’s, à Lennoxville. « Il faisait très froid. Un froid humide. En fait, je pense n’avoir jamais eu aussi froid », raconte-t-il aujourd’hui au sujet de Montréal, où il est depuis souvent revenu.

Ici comme ailleurs, de nombreux lecteurs ont découvert le nom de Michael Ondaatje avec L’homme flambé (L’Olivier, 1993, Prix du Gouverneur général, connu depuis sous un titre plus près du titre anglais, Le patient anglais). Avec ce livre, il sera le premier écrivain canadien, en 1992, à obtenir le prix Booker, avant de rafler en 2018 le Golden Man Booker (le Booker des Booker, en quelque sorte), après avoir été choisi parmi les 51 lauréats. Le roman est devenu un succès mondial, s’écoulant à des millions d’exemplaires, après avoir été adapté à l’écran par Anthony Minghella sous le titre Le patient anglais, avec Juliette Binoche et Ralph Fiennes.

En 2000, Le fantôme d’Anil (Boréal) racontait l’histoire, violente et méditative, d’une médecin légiste qui est mandatée par la Commission des droits de l’homme des Nations unies pour enquêter sur un massacre au Sri Lanka, son pays natal. Il lui vaudra le prix Giller et le Prix littéraire du Gouverneur général au Canada, de même que le prix Médicis étranger en France.

En 2016, on a même donné son nom à une nouvelle espèce d’araignées découverte au Sri Lanka, la Brignolia ondaatjei.

En 1976, son tout premier roman, Coming Through Slaughter (Le blues de Buddy Bolden, Boréal, 1987), qui donnait vie à un trompettiste de jazz afro-américain à La Nouvelle-Orléans, était déjà une sorte de grand écart de la part d’un écrivain né au Sri Lanka, éduqué à Londres et vivant à Toronto. « Lorsque je vivais à Londres, j’étais tout le temps dans des festivals et des clubs de jazz, relate Michael Ondaatje. C’était ma passion, c’était un vrai bonheur. C’est là que j’ai appris à danser… Mais les grands musiciens de jazz — je l’ai découvert plus tard — étaient en Amérique. C’était devenu une obsession. »

On parle beaucoup, depuis quelques années, d’appropriation culturelle. L’auteur de fiction a-t-il encore tous les droits ? « C’est une question complexe, qui n’a pas encore été résolue. Comme au théâtre, où il y a de bonnes et de mauvaises interprétations, ça peut aussi bien être une insulte qu’un hommage », répond Michael Ondaatje, prudent sur ces questions brûlantes. Mais l’imagination devrait-elle avoir des frontières ? « Probablement pas, je ne crois pas. La question est surtout de savoir si c’est fait de façon respectueuse. »

S’il est surtout connu pour son travail de romancier, Michael Ondaatje voit la poésie occuper une part importante de son œuvre. Il lui a toujours été crucial, rappelle-t-il, d’emprunter ces voix multiples. « J’aime les écrivains, comme John Berger ou d’autres, qui ne se limitent pas à une seule forme, qui peuvent pratiquer l’autobiographie, le roman, la non-fiction et la poésie, poursuit l’écrivain de 79 ans. Ce n’est pas tout le monde, bien sûr, qui peut le faire, et le faire tout le temps, mais c’est une liberté extraordinaire de pouvoir se déplacer à volonté d’un endroit de la langue à un autre. »

« Je sens que j’ai de la chance, reconnaît-il. J’ai commencé comme poète, et chez moi, la poésie a toujours été là, comme une sorte de plan de rechange. C’est un besoin plus qu’une habitude. Mais dans chaque forme d’art, c’est toujours une autre version de soi-même qu’on invente. »

Et chez l’auteur de Billy the Kid, œuvres complètes (L’Olivier, 1998, Prix du Gouverneur général en poésie en 1970 pour la version anglaise), de la même façon qu’un poème peut s’embraser à partir d’une minuscule étincelle, un roman prend vie et se propage à partir d’une simple image ou d’un décor. « Ce que la poésie m’a appris, c’est que lorsqu’on commence un poème, on ne sait pas ce qui va arriver. Au début, on a un mot, une image, un ton. Mais après quelques strophes ou quelques pages, on est devant une sorte de paysage. » Ainsi, au départ, raconte-t-il, Le patient anglais n’était rien d’autre qu’une conversation nocturne entre un patient et une infirmière.

Ne reste plus alors qu’à tirer sur le fil, avec patience. Le reste, tout le reste, raconte-t-il, est affaire de réécriture. C’est un processus, admet-il, qui l’a grandement influencé lorsqu’il est devenu romancier. Ajouter, toujours à la main et d’une version à l’autre, des couches de sens. Peaufiner le livre et le rendre plus dense. Rien d’étonnant à ce que, tout comme la recherche documentaire, la réécriture soit sa partie préférée du processus de création.

« Pour ma part, j’adore l’art de la réécriture, c’est une chose tellement importante. C’est un peu comme ce que fait un cinéaste, qui monte et remonte son film jusqu’à ce que la longueur et le ton lui semblent les bons. »

Au programme L’édition très littéraire a-t-elle un avenir ? Face aux impératifs économiques, l’édition de livres (très) littéraires, si elle a un passé et un présent, a-t-elle encore un avenir ? Fernando Pascual, Jorge Carrión, Mathieu Lindon et Mélikah Abdelmoumen tenteront de répondre à la question. Le vendredi 28 avril, 11 h, Hôtel 10, 7 $. Jérôme Lindon vu par son fils, Mathieu Lindon Figure incontournable de l’édition en France de 1948 jusqu’à sa mort, en 2001, Jérôme Lindon, qui a dirigé les éditions de Minuit, où il a été notamment l’éditeur de Beckett, Duras, Sarraute ou Claude Simon, est ici décrit par son fils, romancier et journaliste à Libération. Le samedi 29 avril, 11 h 30, Hôtel 10, 10 $. Quel avenir pour une œuvre ? Animée par Annabelle Moreau, une conversation entre Maxime Raymond Bock, Louis Hamelin et Santiago H. Amigorena, où on essaiera entre autres de cerner ce qui peut déterminer la vie au long cours d’une œuvre. Le samedi 29 avril 2023, 17 h 30, gratuit. Rencontre entre Sylvain Tesson et Paolo Cognetti Le célèbre écrivain-voyageur français, qui nous rend visite pour la première fois, et le romancier italien, auteur des Huit montagnes, se demanderont si la « vraie vie » ne se trouverait pas plutôt en altitude et du côté des grands espaces. Le samedi 29 avril, 18 h 30, 10 $. Remise à Philippe Sands du prix « Des mots pour changer Metropolis bleu » Une rencontre avec l’écrivain et juriste franco-britannique Philippe Sands, auteur de Retour à Lemberg, spécialiste reconnu du concept de « génocide ». Le dimanche 30 avril, 16 h, Hôtel 10, en français et anglais, 10 $.

Grand Prix Metropolis bleu 2023 : Michael Ondaatje À l’Hôtel 10, le 29 avril à 20 h. La remise du prix sera suivie d’un entretien (en anglais seulement) avec Eleanore Wachtel, de CBC Radio, 15 $.