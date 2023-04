Lire le tagalog à sa bibliothèque de quartier

Parmi les livres que la bibliothèque de Parc-Extension à Montréal fait briller sur ses présentoirs se trouvent des rangées d’ouvrages en tamoul, en bengali et en gujarati. À Québec, les bibliothèques de la Vieille Capitale travailleront cette année sur deux nouvelles microcollections, une en arabe et l’autre en portugais. Les grandes bibliothèques publiques du Québec parlent discrètement plusieurs langues. Et entendent en apprendre d’autres.

À Parc-Extension, de sa bibliothèque nichée juste derrière le chemin de fer, le bibliothécaire Alex Bourdon-Charest parle fièrement des neuf petites collections en langues étrangères qu’il couve, en plus de celles en français et en anglais.

« On a quelque 3500 documents en grec, car on a une population depuis très longtemps dans le quartier. Après viennent les langues d’Asie du Sud, dont le tamoul, l’ourdou ou l’hindi, entre autres. On a de l’espagnol. Et la plus petite, c’est la collection en italien, avec seulement quelques centaines de livres. »

« On voit les collections multilingues comme un outil d’enracinement culturel et une voie vers la francisation », renchérit Isabelle Morrissette, de la Bibliothèque interculturelle à Côte-des-Neiges — la seule à Montréal, dit-elle fièrement, à offrir des livres en tagalog, des Philippines.

À peu près 5 % de la collection de la Ville de Montréal se décline autrement qu’en anglais ou en français, et quelque 50 % des bibliothèques possèdent des collections multilingues. Le budget consacré aux achats pour ces collections est de l’ordre de moins de 5 % des dépenses.

Quand les livres suivent les populations

Ajouter des collections en langues étrangères est un « courant généralisé des bibliothèques en Occident », confirme Éric Therrien, directeur de la bibliothèque Gabrielle-Roy et des collections, à Québec. Selon Statistique Canada, le Québec comptait 15,3 % d’immigrants récents en 2021. « Il y a un souhait de s’arrimer à la composition de la population. Et on sait que la bibliothèque peut être un lieu d’accueil pour les nouveaux arrivants », affirme M. Therrien.

La Grande Bibliothèque avait vu venir la tendance : dès son ouverture, en 2005, elle avait une collection multilingue ; 11 langues, dont l’allemand, le créole haïtien, le portugais, le russe, le roumain et le vietnamien. Au 1er février dernier, on y comptait 20 405 documents, et 24 000 emprunts y sont prévus pour 2022-2023.

Cette collection est aujourd’hui en pleine transformation. « On est en train de tout migrer en ligne, explique Mélanie Dumas, directrice de la collection universelle. Les collections vont être ainsi accessibles à un plus grand nombre. On ne va garder sur place que les collections en espagnol, en arabe et en mandarin », les plus populaires, qui constituent 70 % des prêts de documents physiques.

À Québec, « on voit une augmentation de 6 à 7 % des prêts en langues étrangères depuis l’an passé, explique M. Therrien. On développe de façon soutenue l’espagnol depuis à peu près huit ans. On a 7000 documents en espagnol sur 1,3 million de documents ».

« On a commencé uniquement à la bibliothèque centrale, poursuit le directeur. Quand ça a pris de l’ampleur, on l’a développé dans les quartiers où se trouve la population hispanophone : Limoilou, Vanier, Les Rivières. Là, on doit avoir une dizaine de nos 26 bibliothèques qui ont de l’espagnol. » Les prêts interbibliothèques permettent la circulation de ces documents.

Des livres de cuisine indienne en hindi

Le développement de ces petites collections polyglottes se pense différemment. « Je ne veux pas y reproposer des Agatha Christie ou des Harry Potter », estime M. Bourdon-Charest. « En français, on achète plein de traductions. Pour les langues étrangères, je demande aux libraires de me trouver les best-sellers en langues d’origine. »

« Il y a moins de domaines pointus — pas de livres de mathématiques, par exemple. Je fais venir de la fiction, des documentaires populaires, comme les biographies, des livres sur la santé et l’alimentation. Et des livres de cuisine, car c’est toujours populaire. Et des albums jeunesse. »

Ces livres pour enfants sont particulièrement aimés dans les bibliothèques à Québec. Au point que 50 % des documents espagnols les visent. « C’est beaucoup plus qu’en français, où on va avoir 35 % de documents jeunesse pour 65 % pour les adultes », souligne M. Therrien. Les autres bibliothèques interrogées par Le Devoir dans le cadre de cet article ne vivaient pas le même phénomène.

« On va également proposer des livres d’auteurs québécois traduits, parce que ces collections sont des outils d’intégration, ajoute Éric Therrien. Et des guides de visite de Québec aussi ; tout ce qui peut favoriser l’apprentissage de la culture locale. »

Coter un livre dont on ne sait rien

Un des défis pour les bibliothèques qui incluent de nouvelles langues, « c’est le traitement intellectuel qu’on doit faire des livres », explique Marie-Jo Hamel, bibliothécaire au Centre de services partagés à Montréal. La création de la fiche bibliographique, si elle n’existe pas dans les banques de données nord-américaines partagées, peut être un défi.

« Il faut se demander comment on va représenter le document dans le catalogue pour que les gens y aient accès et le trouvent. Chaque langue a ses défis, et les réalités sont différentes de l’une à l’autre. On n’a pas toujours les employés qui parlent ces langues et qui sont capables de faire le traitement intellectuel en respectant les règles. »

« Même distinguer la fiction d’un documentaire, parce que le système de cotes est alors différent, pour certaines cultures, ce n’est pas évident, détaille Mme Hamel. Les livres n’ont pas les mêmes codes ni les mêmes genres partout. La séparation entre une histoire vraie ou une fiction n’est pas une notion universelle. »

« Il y a aussi la question des autres alphabets, comme dans l’ourdou ou le tamoul. À Montréal, on ne met pas de données en langues étrangères dans le catalogue — il faudrait avoir les claviers appropriés pour les chercher, ensuite. »

« À Montréal, on fait de la translittération : on essaie de traduire en alphabet romain les sons de ces langues, sachant que tout le monde n’entend pas les sons de la même façon, explique encore celle qui gère aussi les acquisitions concertées pour Montréal. C’est beaucoup d’énergie et de connaissances. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière ces collections-là… »

À Montréal, statistiquement, ces collections sortent moins que les autres documents. « Mais je vois l’impact qu’elles ont pour les gens qui viennent pour la première fois dans une bibliothèque publique, dit M. Bourdon-Charest. Ça entraîne un attachement, ça fait de la bibliothèque un lieu d’accueil. » Cela la personnalise, aussi, puisque les langues ne sont pas les mêmes selon les quartiers.

Et les langues autochtones ? « Je savais que vous alliez me poser cette question, dit, en soupirant et en souriant à la fois, la directrice de la collection universelle de la Grande Bibliothèque, Mélanie Dumas. Ça viendra certainement, une collection autochtone, mais jusqu’à tout récemment, il était encore difficile d’acquérir des titres en langues autochtones. Et nous, on a encore des réflexions à faire sur la forme que pourrait prendre cette collection, et sur le volume. Car il y a 11 nations, chacune sa langue, et encore peu de publications. On veut s’assurer de faire les bons choix. »