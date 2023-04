Hommage au pianiste de l’île d’Orléans

Je vais vous parler d’un pianiste que vous ne connaissez pas. Il s’appelle Donald — ses proches l’appellent Dunn — et moi, je le connais depuis peu, deux ans peut-être, depuis que j’ai un nouvel amoureux. Je ne le considère pas encore comme un proche, mais je sais que, lorsque nous allons à l’île d’Orléans, il joue au croquet avec mes enfants et que ça me touche chaque fois.

Je les observe devant le fleuve apprenant les rudiments d’un sport venu des campagnes françaises du Moyen Âge, en compagnie de cet homme discret qu’est Donald, un Américain venu s’installer au Québec. Je les sens paisibles en sa présence. Ils sont aussi sûrement un peu tombés sous le charme de l’allure qu’il a quand il les invite à jouer une partie, avec sa casquette anglaise en tweed. Comme pour dire : je sais qu’on ne se connaît pas, mais je connais mon sport.

Quand il ne joue pas au croquet, Donald passe beaucoup de temps dans son bureau, situé à quinze secondes à pied de sa maison. De loin, on dirait un cabanon, sauf que ce n’est pas une chainsaw ni une tondeuse qu’on y trouve. Dans la cabane à Dunn, il y a ses bouquins préférés et les nouveaux dans lesquels il n’a pas encore plongé, une table pour écrire, travailler, et un piano. Ses outils à lui, pour prendre soin de lui. Continuer d’apprendre, même s’il est à la retraite.

Il m’est arrivé à quelques reprises d’emprunter cet espace le temps d’un Zoom ou d’un enregistrement pour le travail, parce qu’il y avait trop d’action dans le chalet (lire ici : des enfants qui demandent des collations ou qui apprennent leur chorégraphie sur une chanson de Dua Lipa). Vous dire combien je me suis sentie privilégiée, donc, quand j’ai pu m’y déposer, sachant que je ne devais pas le tenir pour acquis.

Car ce n’est pas parce que tu en as besoin que Donald te dit « oui ». Été comme hiver, il y a toujours un risque qu’il te réponde : « Non. J’ai ma pratique de piano. »

Est-ce ce bureau en face du fleuve ou le piano qui est le plus sacré ? Je constate, en écrivant cette chronique, que je n’ai jamais touché à son clavier. Avoir accès à cet espace et avoir par le fait même accès à une partie de cet homme discret était déjà immense.

Mais je n’avais rien vu.

Je l’ai compris le week-end dernier quand mon amoureux m’a dit : « Hey, Donald est en ville. Il a son récital de piano avec d’autres élèves. Est-ce qu’on va le voir ? »

J’ai tellement pleuré. Les voir monter sur scène un à un, cinq ans, huit ans, douze ans… Des enfants et des préados de tous les âges, venus présenter le fruit de leurs efforts.

Puis Donald.

Qui, enfant, suivait des cours de piano, mais détestait pour mourir ce genre d’épreuve. À 63 ans, non sans palpitations, il a pris la route Québec-Montréal pour aller présenter la Sonate no 7 de Ludwig van Beethoven (opus 10 et 3), deuxième mouvement largo e mesto.

En l’écoutant, j’ai compris les grandes choses qui se tramaient dans son petit cabanon. Et je me suis dit qu’il n’y avait pas grand-chose de plus beau que de toujours vouloir apprendre.