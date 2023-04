«Brouillards»: Victor Guilbert et l’inquiétante étrangeté du théâtre

Il y a quelques mois, l’écrivain Victor Guilbert a quitté la Ville Lumière pour celle qui ne dort jamais. Chaque jour ou presque, il traverse, à quelques jets de pierre de son nouvel appartement, le quartier Times Square et sa mythique avenue Broadway, là où les légendes, comme les rêves, se font et se défont, où les étoiles s’attisent et s’éteignent aussi rapidement que les néons qui bordent les plus grands théâtres du monde.

Pour l’auteur et dramaturge, qui rêvait depuis un moment d’écrire un roman policier dans l’univers du théâtre, l’inspiration ne pouvait être qu’au rendez-vous. « J’aime beaucoup les univers en huis clos, auxquels le théâtre se prête particulièrement bien », indique Victor Guilbert, rencontré dans les bureaux du Devoir lors de son récent passage à Montréal.

« Ce monde est aussi peuplé de personnalités particulières — les comédiens, qui sont dans la lumière, mais aussi l’éclairagiste, le metteur en scène et tous ceux qui sont dans l’ombre — qui permettent de donner un équilibre et de créer une atmosphère efficace. Le théâtre se porte aussi bien au mystère. Je me souviens d’avoir été marqué, à l’adolescence, par l’ambiance inquiétante du roman Le fantôme de l’opéra (1910) de Gaston Leroux, qui est d’une redoutable efficacité. »

Brouillards, troisième roman policier d’une série mettant en vedette l’ancien policier Hugo Boloren, entraîne donc le lecteur dans les coulisses de l’Edmond Theater, un vieux théâtre français hanté par la gloire passée de Sarah Bernhardt et par une réputation de porte-bonheur qui se tarit de première en première.

Se laissant généralement guider par son instinct et ses envies pour développer les contours de ses intrigues, Victor Guilbert a cette fois dû composer avec un défi supplémentaire. Avant même de réfléchir à son récit ou à l’arc narratif de ses personnages, le romancier connaissait déjà la fin de son histoire, inspirée d’une anecdote de quelques lignes relatées par le dramaturge Sacha Guitry. « J’avais 16 ans lorsque j’ai lu ce court mais incroyable témoignage du dramaturge, sur lequel je ne peux rien dire par peur de révéler le dénouement de mon livre. Mais déjà, à l’époque, je trouvais qu’il y avait de quoi bâtir un roman entier à partir de ces quelques lignes. »

Personnages et atmosphères

Marcel Marchand, un excentrique espion des services secrets français, dissimule un mystérieux objet dans l’immense réserve d’accessoires de l’Edmond Theater, juste avant d’être assassiné sur place par des agents de la CIA. Craignant que les services de renseignements américains connaissent l’identité de leurs agents, les espions français n’ont d’autre choix que de demander à Hugo Boloren — un inconnu hors circuit — de se rendre à New York pour infiltrer le théâtre et récupérer le précieux colis.

Avec son intuition pour seule arme, l’ex-enquêteur avance à tâtons dans les méandres de l’étrange établissement et parmi les mystérieux personnages qui y gravitent, dont un directeur exhibitionniste, une régisseuse aux airs de Mary Poppins, un perroquet amateur de café irlandais, un éclairagiste aveugle et le fantôme d’une vieille actrice en deuil. Et puis, il y a Félix, le gardien trisomique de la réserve d’accessoires, seul témoin du meurtre.

C’est ce dernier, par ailleurs, qui a donné à Victor Guilbert l’impulsion d’écrire cette nouvelle aventure de Hugo Boloren. « Mes romans naissent toujours d’une scène ou d’un lieu fort. Pour celui-là, j’avais donc cette image d’un trisomique devant plein d’accessoires de théâtre, qui sert de barrière protectrice et qui empêche quiconque d’entrer. »

Dans cette galerie d’excentriques se révèle tout le talent de Victor Guilbert pour créer des personnages marquants et excessivement cinématographiques, qui pourraient tous devenir le héros de leur propre roman. « C’est vrai que j’aime beaucoup les personnages forts, un peu décalés. Je pense que ce réflexe me vient du théâtre, où il est important que chaque comédien ait du matériel de qualité avec lequel travailler. Les personnalités similaires ne fonctionnent pas très bien sur scène. »

Écrire pour se faire plaisir

Également maître des ambiances et des décors, l’auteur a pris l’habitude, dans sa trilogie policière, d’élaborer et d’investir une atmosphère particulière pour faire progresser l’intrigue. Le premier tome, Douve (Hugo Roman, 2021), prenait place au cœur d’un village inquiétant planté au milieu d’une vertigineuse forêt de sapins. Le second, Terra nullius (Hugo Roman, 2022) — lauréat du prix Le Point du polar européen —, se situait dans une décharge accablée par la canicule, à la frontière de la France et de la Belgique.

Cette fois, Victor Guilbert a choisi de plonger New York dans un brouillard inhabituel et tenace, qui renforce l’impression suffocante et angoissante du huis clos. « J’aime bien créer quelque chose d’un peu décalé, et la météo est l’outil idéal pour transformer un lieu. Dans Terra nullius, j’imposais aux personnages une canicule dans un endroit où il ne fait jamais vraiment chaud. J’utilise le même mécanisme dans Brouillards. Ce n’est pas très réaliste que la Grosse Pomme soit plongée dans la brume, qui est toujours rapidement balayée par le vent de la mer. Ça ajoute une inquiétude supplémentaire, qui est ressentie tant par les personnages que par les lecteurs. »

Comme à son habitude, l’écrivain s’amuse aussi à glisser quelques références littéraires et cinématographiques — certaines plus aisément repérables que d’autres — dans son roman ; un processus qui le ravit. Alors qu’Albert Camus se manifeste dès la première phrase, d’autres, tels que Romain Gary, Boris Vian et John Kennedy Toole, se dissimulent parmi les personnages, les concepts, les citations. « Comme Brouillards se déroule aux États-Unis, j’ai voulu faire un clin d’œil à cet auteur américain, lauréat d’un prix Pulitzer. J’ai littéralement récupéré le descriptif d’un personnage de La conjuration des imbéciles (1980), un vendeur de hot-dogs, que j’ai plaqué dans mon roman. C’est un jeu que j’adore. »

Brouillards Victor Guilbert, Hugo Thriller, Paris, 2023, 320 pages