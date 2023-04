«Deux innocents»: le verdict avant le procès

Certains romanciers écrivent au rythme de leurs propres intuitions et envies, sans arrière-pensée pour le lecteur et sa réception de l’oeuvre. D’autres cherchent à lui plaire, à éveiller sa conscience, à passer un message. L’écrivaine française Alice Ferney va encore plus loin. Pour elle, le lecteur est celui qui détient le fin mot de l’histoire, celui à qui il revient de tirer des conclusions, de porter un jugement, d’absoudre ou de condamner.

Cette impulsion — qui implique de proposer des questionnements davantage que des solutions — est la clé qui permet à l’écrivaine française d’aborder des sujets délicats, litigieux, tabous. Son dernier roman, Deux innocents, en est un exemple éloquent, et ce, bien que le titre de l’ouvrage en dise long sur l’opinion de l’autrice.

Inspiré d’une histoire vraie, le livre raconte le parcours de Claire, enseignante à l’Embellie, un établissement pour jeunes en situation de handicap. Depuis ses débuts, Claire a su, par sa gentillesse, son dévouement et son grand coeur, gagner l’affection des enfants et de leurs parents. Lorsque Gabriel, un nouvel élève en grand besoin d’amour et de reconnaissance, fait son entrée à l’école en septembre 2018, la professeure se laisse prendre dans une situation risquée.

Chaque jour, l’adolescent quémande des câlins, écrit des messages, se confie, s’assure de l’affection de son enseignante. À son contact, il s’épanouit, sort de sa coquille, retrouve le sourire et la parole. C’est que Gabriel est éperdument amoureux ; un amour innocent, mais troublant, qui lancera ses parents, un an précisément après la naissance du mouvement #BalanceTonPorc, dans une quête de justice et de protection, traînant Claire devant les tribunaux.

« L’anecdote qui a servi de point de départ à mon roman impliquait une personne que je connaissais suffisamment pour savoir qu’elle ne méritait pas d’être soupçonnée, raconte la romancière, jointe en France par Le Devoir. Lorsqu’on est parti dans une affaire judiciaire, il m’a paru stupéfiant de voir qu’on ne pouvait pas démontrer, par quelques échanges cordiaux, une innocence pourtant évidente. »

Explorer par la littérature

C’est ce questionnement et toutes ses nuances de gris qui ont servi de matériel de base au roman. En dépit de son biais de départ, Alice Ferney a tenté d’effacer ses présomptions du processus d’écriture afin d’envisager le point de vue et les motivations de chacun des personnages — enseignante, parents, directrice de l’école — et de mettre sur un pied d’égalité leurs possibles innocence et culpabilité.

« La littérature est pour moi davantage un mode d’exploration qu’un mode d’expression. Lorsque je ne trouve pas de réponse à une question, je la pose, afin que le lecteur puisse se questionner avec moi. J’en fais le témoin et le juge des événements, et je tente le plus possible de demeurer absente du débat. L’écriture romanesque dispose d’une rare puissance. Elle est lente, beaucoup plus lente que la vie, et nous permet de comprendre ce qui nous passe parfois sous le nez, d’envisager la nuance. »

Bien que Deux innocents montre du doigt les possibles dérives des mouvements de dénonciation, Alice Ferney se défend de vouloir invalider ce qu’elle appelle « la société du soupçon », encore moins la libération de la parole des femmes.

« Je ne suis pas une militante, je doute constamment de ce que je pense. Je suis bien sûr pour la liberté des femmes de dénoncer, et surtout pour que les gestes répréhensibles soient punis. Ce qui me frappe finalement, c’est que, lorsqu’un crime réel est découvert et mis au jour, il nous sensibilise de manière excessive à toute possibilité de crime. Un accident nucléaire nous fait craindre le nucléaire sous toutes ses formes. S’il y a une épidémie de vache folle, on cesse de manger du boeuf. L’humanité est une espèce prudente et attentive. La libération de la parole est globalement positive, mais il faut faire attention à ce qu’elle ne nous rende pas suspicieux de la moindre chose. »

Bémols

Selon l’autrice, le climat de méfiance instauré par les agresseurs gruge notre capacité à vivre en société. Elle cite comme exemple ce tabou que représente l’affection dans les écoles françaises. « On dit aux enseignants qu’ils sont là pour enseigner, pour transmettre des savoirs, et pas pour aimer leurs élèves. Mais toutes les études en pédagogie démontrent que les enfants apprennent mieux lorsqu’ils aiment leur professeur et qu’ils sont en mesure de créer un lien avec lui. Tous ces mauvais comportements qu’on dénonce depuis quelques années ont érodé la confiance qu’on a envers les autres, confiance qui rend la vie beaucoup plus facile. »

Le langage, le vocabulaire qui se développe graduellement à la suite des mouvements #BalanceTonPorc et #MoiAussi, peut, selon la romancière, jouer un rôle important dans l’établissement d’un dialogue, d’un débat et de changements constructifs. « Ce que je trouve triste et révélateur dans l’histoire que je raconte, c’est que la conversation entre les différentes parties n’ait rien reflété de la vérité. »

Dans une scène cruciale où l’enseignante rencontre la mère de l’enfant au coeur de l’affaire, cette dernière fait part de ses soupçons de « gestes inappropriés » et de « tripotage ». « L’enseignante se trouve complètement déstabilisée par de telles accusations et ne parvient plus à remettre les pendules à l’heure. La mère s’empare des mots de l’époque pour décrire son malaise, mais ce ne sont pas ceux qu’elle aurait dû employer. Si elle avait parlé de sa crainte que son fils s’attache à sa professeure et se fasse des idées, elle aurait été entendue. Pour les véritables victimes, il faut garder en tête qu’on ne reconnaît jamais un tort qui est mal nommé », précise Alice Ferney.

Impossible toutefois, en terminant l’entrevue, de ne pas soulever les lacunes du système de justice qui, en France comme ici, peine à bien accompagner les victimes et à faire en sorte que les agresseurs rendent des comptes. « Ce que je retiens le plus de l’écriture de Deux innocents, c’est à quel point la justice française est affectée par des problèmes de surmenage et par son incapacité à comprendre la subtilité des relations humaines. Il faut donner des moyens à la justice. »

Deux innocents Alice Ferney, Actes Sud, Paris, 2023, 320 pages