Sont-elles encore en or?

Fernande et Violette, les deux femmes en or du film du même nom de Claude Fournier sorti en 1970, s’ennuient. Elles sont, malgré tout, vivantes et volontaires, surtout Fernande, jouée par une frondeuse Monique Mercure, qui prend l’initiative de la plupart des plans visant à faire sortir les deux jeunes épouses de leur léthargie banlieusarde.

Le film, comme oeuvre artistique, est loin d’être remarquable. La note critique que lui consacre Médiafilm, rédigée par nul autre que le sulpicien Robert-Claude Bérubé, créateur du système de notation de 1 à 7, est sévère. « Grosse farce gaillarde. Effets faciles et répétitifs. Rythme incertain. Interprétation faible », écrit le critique avant d’attribuer la note de 6, pour pauvre, au film. Tout ça est juste, mais ne dit pas tout.

Considéré comme un des plus grands succès commerciaux du cinéma québécois, avec plus de 1,5 million d’entrées, Deux femmes en or, malgré tous ses défauts, a du charme. Il déborde, même si c’est maladroitement, de la douce énergie sauvage qui anime alors le Québec. Délaissées par leur mari respectif, les deux femmes au foyer, au lieu de s’apitoyer sur leur sort, décident de conquérir leur liberté, notamment sexuelle, au mépris des conventions.

Comme le film, les deux femmes usent de stratagèmes broche à foin pour mettre du piquant dans leur vie, mais elles sont drôles et sympathiques. On s’attache à ces personnages gauches, qui, que cela nous plaise ou non, incarnent un certain Québec du temps, avide à la fois de libération et de légèreté.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Où en sont nos deux amies dans leur quête d’épanouissement ? On peut mesurer le chemin parcouru en lisant Deux femmes en or (Leméac, 2022, 112 pages), une pièce de théâtre de Catherine Léger, adaptée du scénario original de Claude Fournier et Marie-José Raymond, actuellement à l’affiche à La Licorne.

Le constat s’avère peu réjouissant. Hier, les deux femmes s’emmerdaient, mais vivaient d’espoir et passaient à l’action avec une malice bon enfant. Aujourd’hui, elles dépriment profondément. En arrêt de travail, Florence — la Fernande de 1970 — consomme des antidépresseurs et de l’alcool pour supporter David, son mari, lui aussi éteint par sa vie de couple. Parents d’un enfant de 11 ans, ils ne font plus l’amour depuis des années.

En congé de maternité, Violette semble en panne de libido et fantasme tristement sur la sexualité de ses voisins pendant que son mari, Benoît, s’envoie en l’air, lors de ses voyages d’affaires, avec une jeune « Miss YouTube » qui le méprise.

Comme leurs ancêtres de 1970, les deux femmes finiront par faire appel à de la main-d’oeuvre extérieure, masculine ou féminine, pour être de leur temps, afin de retrouver le goût de jouir, c’est-à-dire de vivre. Un exterminateur, un nettoyeur de tapis, des gars de Bell, de Vidéotron ainsi qu’une livreuse de légumes seront mis à contribution dans cette entreprise de réveil de la libido.

Tout en étant semblable à l’original, cette nouvelle version de Deux femmes en or en diffère fortement dans l’esprit. L’atmosphère, ici, est lourde, morne. En 1970, l’ennui de départ devenait une occasion d’avoir du plaisir en transgressant les conventions avec bonhomie. Il y avait des obstacles au bonheur, mais la possibilité de les surmonter ne faisait pas de doute. Aujourd’hui, la grisaille domine, et on ne s’y oppose qu’en pleurant.

Hier, les conventions provenaient d’une morale conservatrice et machiste à laquelle on pouvait opposer un souriant discours de libération. Aujourd’hui, avance Catherine Léger, elles émanent d’une rectitude à la sauce Facebook, qui nous dit ce que sont « les bonnes choses » à faire pour se conformer à l’époque.

L’oeuvre de la dramaturge tire sa force de son parti pris féministe équivoque, non manichéen. Violette, par exemple, a mis le « hashtag moi aussi » sur Facebook pour, dit-elle, faire comme les autres, même si elle n’a pas été agressée. Quand son mari critique son geste, elle se défend en rétorquant qu’elle aussi, finalement, s’est « faite chier à gérer la libido des gars ».

Plus tard, David, dans une discussion avec Violette, exprime son exaspération devant ce qu’il considère comme l’éternelle insatisfaction des femmes. « C’est tout le temps comme si vous aviez peur de pas être invitées au bal, dit-il. Mais tu sais quoi ? Y en a pas, de bal… OK ? Y en aura pas. Fait que arrêtez de chercher à tout le temps améliorer les affaires. […] On peut-tu juste accepter la vie ? » Léger, assumant son féminisme ambigu, préfère le malaise réflexif à la militance.

Nettement plus réussie que Baby-sitter (Leméac, 2017), une pochade décousue et extravagante pourtant bien accueillie par la critique, sa version de Deux femmes en or n’a toutefois pas la fantaisie libératrice de l’oeuvre originale. Ça en dit long sur le changement d’atmosphère au Québec depuis 50 ans.

Chroniqueur (Présence-Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.