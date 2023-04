«Une carte postale de l’océan»: Complément d’enquête

Un livre naît souvent de peu de choses. Un souvenir, une idée fixe, un traumatisme, une image. Ici, tout part de l’obsession de la narratrice pour une vieille photo, montrant son père, aujourd’hui décédé, en compagnie de quelques personnes qu’elle ne connaît pas et dont il semblait proche.

Elle compte de cette façon déjouer le destin et se rapprocher de son père, un Français arrivé à Montréal avec quatre-vingts dollars en poche, disparu quatre ans plus tôt. Elle en fera son personnage et son interlocuteur.

Hantée par cette photo, Jane, la narratrice d’Une carte postale de l’océan, le sixième roman de Stéfani Meunier (L’étrangère, On ne rentre jamais à la maison, Boréal, 2005 et 2013), va enquêter. Cette photo la dérange, elle voudrait savoir qui étaient ces inconnus qui possèdent, peut-être encore, un petit morceau de lui.

Questionnée au sujet de la photo, sa mère lui apprendra que ces gens étaient des collègues de son père à l’école de langue Berlitz où il travaillait. Robert et Joyce, des Européens qui s’étaient connus par correspondance avant de venir s’installer à Montréal. Jean Moretti, séducteur alcoolique sauvé par un lac en Abitibi, aujourd’hui « presque heureux ». Ou encore Diane Wilcox, devenue artiste peintre.

« J’ai eu une enfance magique », reconnaît Jane. À l’heure des comparaisons, des profits et des pertes, Jane, écrivaine et mère de deux enfants — « un ado difficile et une petite fille anxieuse » —, a l’impression que sa réalité d’aujourd’hui ne fait pas le poids. « Une enfance d’odeurs, de couleurs, de musiques que je n’ai pas réussi à recréer pour mes enfants, une enfance dans une autre dimension que je ne retrouve plus. »

N’attendez pas de révélations majeures au bout de cette enquête plutôt pêle-mêle, sans tension narrative, où Jane se contente surtout de bombarder de questions sa propre vie et le fantôme de son père décédé.

Son quotidien, il est vrai, lui renvoie à la figure sa propre insuffisance. Une « blessure invisible » qui lui fait éprouver depuis toujours l’insécurité et le manque de confiance. « Je ne sais pas y faire. J’ai quarante-cinq ans et ma maison a l’air de l’appartement d’une fille de seize ans qui aurait hérité de la garde de ses frères et soeurs plus jeunes. »

Et lorsqu’elle tente d’écrire, il lui faut constater que la mort « remonte à la surface comme le gras sur une soupe qui refroidit ». Ce qui ne l’empêche pas d’en avoir peur. « C’est sûrement cette peur qui me fait écrire des romans trop courts qui me demandent trop de temps, que je ne suis jamais pressée de finir puisque chaque mot me rapproche de la fin. »

Mais comment s’appartenir, comme mère de deux enfants difficiles, en tant que fille d’un père dont le deuil se prolonge, ou comme écrivaine qui doit voler du temps aux affaires quotidiennes ? C’est une saison de plus dans une vie qui consiste à « trouver des solutions inutiles à des problèmes insolubles ».

À sa manière, bricolant des histoires nostalgiques et pleines d’humanité, Stéfani Meunier se branche sur l’ordinaire de la vie. Un ordinaire capable à la fois de nous nourrir et de nous dévorer, fait de liens invisibles malgré les absences.

Une carte postale de l’océan ★★★ Stéfani Meunier, Leméac, Montréal, 2023, 136 pages