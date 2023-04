«La candeur du patriarche», Gilles Archambault

Moins d’un an après Mes débuts dans l’éternité, recueil crépusculaire de 30 brèves nouvelles, Gilles Archambault nous gratifie d’une vingtaine d’anecdotes cocasses liées à son grand âge, de souvenirs émus de sa jeunesse, de réflexions lucides sur l’écriture et d’hommages sentis à de chers amis disparus, François Ricard et Jacques Brault. Songeant à son arrière-petit-fils, il exprime son inquiétude face à l’avenir. Fidèle à lui-même, l’auteur se plaît aussi à se déprécier chaque fois que l’occasion s’y prête. « Pour moi, la vie est une aventure sans queue ni tête. Elle m’apparaît souvent comme une suite d’événements pas toujours significatifs. Pour cette raison sûrement, je chéris plus qu’il n’est raisonnable les moments de bonheur qui me sont offerts. » Suivons l’exemple de l’écrivain de 90 ans qui ne souhaite pas avoir 100 ans et réjouissons-nous sans retenue de l’arrivée de sa nouvelle offrande, La candeur du patriarche, laquelle pourrait bien être la dernière… Même s’il n’a pas encore tout dit.

La candeur du patriarche ★★★ 1/2 Gilles Archambault, Boréal, Montréal, 2023, 114 pages