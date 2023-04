«Un cimetière dans le coeur»: les bons et les méchants

Bien sûr, il a l’habitude de ne jamais se conformer tout à fait aux directives, mais John Rebus est d’abord un flic efficace, on le sait ; même s’il a pris sa retraite il y a déjà une demi-éternité, il s’acharne toujours à dénouer des affaires compliquées. Malade, diminué physiquement, le « vieux » Rebus continue à mettre son nez là où il ne devrait pas. Et le voilà encore une fois au centre d’une enquête impliquant des flics ripoux et son vieil ennemi, le gangster Big Ger Cafferty.

Cette fois-ci, toutefois, les choses sont légèrement différentes puisque le roman s’amorce alors que Rebus rêvasse en plein tribunal, assis au banc des accusés, en se remémorant tout ce qui s’est passé au cours des derniers jours…

Patate chaude

Tout commence pourtant par une « simple » scène de violence conjugale titillant la curiosité du Tout-Édimbourg parce qu’elle implique un policier. Faisant l’objet d’une enquête, l’agent Francis Haggard invoque comme défense le climat de violence et de brutalité qui sévit dans son métier. En fait, il menace de dénoncer des pratiques courantes dans un certain commissariat tout comme les individus qui les encouragent. Du même souffle, il exige qu’on laisse tomber les accusations qui pèsent contre lui. Une mine d’or pour les médias, sociaux ou non. Et une vraie patate chaude pour la hiérarchie.

C’est l’inspectrice Siohban Clarke, la pupille de Rebus, qui est chargée de l’enquête, « assistée » de l’incollable Malcolm Fox, qui s’y intéresse aussi puisque la réputation de la police est en jeu et qu’il cherche précisément à coincer les flics que Haggard menace de dénoncer. Rebus, lui, intervient dans le dossier par la bande. D’abord parce qu’il connaît fort bien les pratiques du commissariat de Tynecastle, mais aussi parce que son nom est apparu dans les menaces de Haggard.

Tout cela survient au moment où un Cafferty à la retraite forcée vient de lui demander de retrouver « un mort qui serait réapparu ». Ce que Rebus refuse, bien sûr. Pourtant, sa curiosité étant piquée à vif, il s’y met, comme l’avait deviné le gangster. Et puis voilà que les choses s’accélèrent subitement lorsqu’on retrouve le cadavre de Francis Haggard…

Les deux enquêtes ne semblent pas liées, mais, comme Big Ger Cafferty a l’habitude de tout contrôler, Rebus se méfie et parvient à faire des liens sur lesquels il aiguille Siohban. On ne vous en dira pas vraiment plus, même si Rebus se retrouve à la fin du côté des bons ou des méchants…

Un cimetière dans le coeur est déjà le 24e roman que Ian Rankin consacre à son enquêteur préféré, sans compter quelques recueils de nouvelles — Rebus accapare, grosso modo, la moitié de la production de Rankin depuis 1987. L’histoire, fort bien rendue par la traduction, est évidemment beaucoup plus complexe et touffue puisqu’elle repose sur de vrais personnages qui tentent de se faire une vie en démêlant le vrai du faux. Un pari difficile. Même pour John Rebus.

Un cimetière dans le coeur ★★★ 1/2 Ian Rankin, traduit de l’anglais par Fabienne Gondrand, Éditions du Masque, Paris, 2028, 395 pages