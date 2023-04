Francis Ouellette remporte le 20e Prix littéraire des collégiens

Vendredi après-midi, au Salon international du livre de Québec, le jury formé d’élèves des différents cégeps a dévoilé le nom du lauréat du 20e Prix littéraire des collégiens. Succédant à Là où je me terre (Remue-ménage), de Caroline Dawson, Mélasse de fantaisie (La Mèche), premier roman de Francis Ouellette, a remporté la faveur du jury.

Campé dans une faune bigarrée du quartier Centre-Sud, à Montréal, ce roman d’apprentissage autobiographique teinté de réalisme magique avait été l’une des grandes surprises de la rentrée littéraire l’an dernier.

Le 12 août, jour de l’initiative « J’achète un livre québécois », Mélasse de fantaisie s’était classé au troisième rang des ventes, derrière Une femme extraordinaire (Stanké), de Catherine Éthier, et Mille secrets mille dangers (Le Quartanier), d’Alain Farah.

Le Prix littéraire des collégiens est accompagné de la bourse Bourgie-Lemieux d’une valeur de 5000 $. Mélasse de fantaisie figurait dans la liste des cinq livres retenus par le comité de sélection formé par Mélikah Abdelmoumen, autrice et rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises, Josée Boileau, autrice et chroniqueuse, et Louise-Maude Rioux Soucy, éditorialiste et directrice de la section Opinion du Devoir.

Les quatre autres livres finalistes étaient Morel (Le cheval d’août), de Maxime Raymond Bock ; Les marins ne savent pas nager (La Peuplade), de Dominique Scali ; Le fil du vivant (Alto), d’Elsa Pépin ; et Enlève la nuit (Boréal), de Monique Proulx.