«Sans compter»: il y aura des morts

Philippe Djian est le type de romancier qui prétend être guidé par ses personnages. Dans Sans compter, il s’est laissé aveuglément entraîner par son personnage principal, un journaliste depuis peu en proie à des hallucinations (une « gorgone rutilante » ou un « oiseau de feu de malheur »), dans un déroutant jeu de massacre campé en grande partie dans les nuits froides d’un printemps tardif.

Devant la singularité de la proposition, l’ambiance quasi onirique, la fluidité des dialogues et l’humour décalé de Sans compter, le lecteur ne demandera qu’à se laisser mener à son tour dans ce roman de très bonne tenue : « Je me demande parfois jusqu’où ira ma curiosité. Dès qu’une porte s’ouvre, je m’y précipite. Où donc ce tunnel me mène-t-il encore, me dis-je, c’est plus fort que moi. »

Devenu impuissant à cause d’une vasectomie ratée, Nathan a très peu de contacts physiques avec sa femme Sylvia. « Une fois que l’on a relégué le sexe en seconde catégorie, tout devient plus facile. » Cela ne l’empêche pas d’éprouver des sensations presque érotiques lorsqu’il assiste aux lectures publiques de sa belle-mère Gaby. « Le sexe se cache toujours quelque part. Je le sais. Il est toujours là et il le restera, c’est lui qui mène la danse. »

Grande poète, Gaby vit dans le cabanon du jardin de son gendre et de sa fille depuis la mort de son mari Robert dans l’incendie de leur maison. Propriétaire de L’Éveil, journal où Nathan travaille depuis une dizaine d’années, Gaby refuse de mettre la clé sous la porte et de vendre son terrain malgré les nombreuses demandes du député Richard de Brunevigne. Alors que Nathan se débat pour maintenir en vie le journal, les morts s’accumulent autour de Gaby.

Sans oublier ces femmes au comportement irrationnel, Barbara, l’épouse de Richard, et leur bonne à tout faire, Nicole, qui se jettent au cou de Nathan : « Ce n’est pas une sinécure d’être le portrait craché de Joaquin Phoenix dans ses bons jours. » Et le petit coton de Tuléar offert par Barbara à Sylvia, lequel suit Nathan comme son ombre et l’amène à se rapprocher de l’ennemi comme par magie. « C’est une secte, ou je ne sais quoi, le coton est un signe de reconnaissance, voire de ralliement. »

Après le décevant Double Nelson, improbable roman d’amour sur fond d’espionnage, lequel annonçait un tournant dans la carrière du prolifique romancier et parolier, Philippe Djian revient plus en forme que jamais. Maniant savamment l’ellipse, le non-dit et la description succincte propre aux diverses interprétations, l’auteur livre un récit aussi ludique que captivant sur les jeux de pouvoir et les inégalités sociales.

Tandis qu’il emprunte allégrement au roman noir et au thriller psychologique, Djian ajoute habilement une note fantastique, évoquant ainsi au passage Maupassant, afin de plonger avec délice dans les abîmes de la psyché de Nathan jusqu’au dernier coup de théâtre. « Je m’approche pour lui demander ce qui se passe et le gamin me répond qu’il a vu le diable. Je lui dis écoute, petit, on ne peut pas voir le diable, le diable est à l’intérieur de nous. »

Sans compter ★★★ 1/2 Philippe Djian, Flammarion, Paris, 2023, 240 pages