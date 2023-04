«Partir quand même»: conversation avec les morts

Lilia Imbody, 81 ans, habite dans une résidence pour personnes âgées. Pour cette vieille Américaine malcommode, « toute personne qui s’asseyait à côté d’elle tombait dans la catégorie des indésirables ». Après trois mariages et cinq enfants lui ayant donné à leur tour 17 petits-enfants, elle repense à ses liens avec les gens qui l’entourent, comme son dernier mari ou sa fille Lucy, qui s’est suicidée.

Ce flux ininterrompu de pensées, où le deuil occupe une place importante, est nourri par la publication du journal posthume d’un ancien amant — et père secret de sa fille Lucy —, Roland Bouley, un séducteur impénitent « qui n’avait principalement aimé que lui-même ». Lilia l’a connu en 1945 quand elle avait seize ans et était alors prête à tout pour s’émanciper.

Dans Partir quand même, le quatrième roman de l’Américaine Yiyun Li, Lilia fait des allers-retours entre le présent et le passé, affrontant l’inévitabilité de la mort et de sa propre disparition. En pensée, elle revit ses erreurs et rumine de nombreux regrets, en particulier en ce qui concerne sa relation avec Lucy, plus que jamais consciente de ses propres limites en tant qu’être humain. « Les jours après l’amour sont longs et vides », dira-t-elle.

La protagoniste repense aux histoires des personnes qui l’entourent et aux influences qu’elles ont eues sur sa propre vie. Ce qui fait de ce livre — qui manque parfois un peu de rythme — une conversation avec les morts, ainsi qu’une méditation sur la nature de la mémoire et de la narration.

Née à Pékin, en Chine, en 1972, celle que Salman Rushdie considère comme « une des plus grandes autrices de notre temps », fille d’une enseignante et d’un physicien nucléaire, s’est installée aux États-Unis en 1996 pour y poursuivre des études de médecine, avant que la littérature ne fasse bifurquer son existence.

L’un des thèmes centraux, ici, est l’idée de connexion : comment elle peut être à la fois vitale et insaisissable. Pensant aux liens qu’elle a pu tisser au fil des ans avec des personnes qu’elle a aimées et perdues, la vieille femme reconnaît avoir eu du mal à connecter avec sa fille aînée, tout comme avec d’autres personnes dans sa vie.

Ce roman profondément introspectif explore la nature complexe des relations humaines et la manière dont elles façonnent nos vies ; un questionnement émouvant, comme c’est souvent le cas chez cette écrivaine, sur la condition humaine, de même qu’un témoignage des pouvoirs du récit pour nous aider à donner, pourquoi pas, un sens à nos vies.

Mêlant philosophie et littérature, Cher ami, de ma vie je vous écris dans votre vie (Belfond, 2018) parlait de reconstruction psychique et artistique après une grave dépression vécue par l’écrivaine. Quelques mois après sa parution, son fils de 16 ans se suicidait. C’est avec La douceur de nos champs de bataille (Belfond, 2019) qu’elle lui avait rendu un hommage pudique et poétique. Des événements tragiques dont le lecteur pourra retrouver la trace dans Partir quand même.

Partir quand même ★★★ 1/2 Yiyun Li, traduit de l’anglais par Clément Baude, Belfond, Paris, 2023, 368 pages