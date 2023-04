«Adieu Aaricia»: crépuscule pour un Viking

Thorgal, le Viking le plus célèbre du 9e art, est de retour pour une aventure inédite. L’album flambant neuf Adieu Aaricia se présente comme une carte blanche inaugurant la création d’une nouvelle collection intitulée « Thorgal Saga » où des auteurs viendront narrer un épisode différent de la vie de « l’enfant des étoiles ».

Aux commandes de ce premier opus, le bédéiste Robin Recht, lui-même un grand amateur de la saga. Ce dernier n’allait pas manquer une occasion de poser son empreinte sur la série imaginée par le tandem composé du scénariste belge Jean Van Hamme et du dessinateur polonais Grzegorz Rosinski qui a durablement marqué son adolescence.

« Thorgal, qui ne demande qu’à mener une vie paisible auprès de sa famille, est un héros courageux à la fois romantique et intemporel », lance au bout du fil Robin Recht. « Quand j’étais enfant, au milieu des années 1980, la série me donnait ma dose de culture fantastique dont j’avais besoin à ce moment-là et l’intelligence des créateurs, c’est d’avoir réussi à mélanger autant de genres dans une délicieuse salade. »

Saga culte

Depuis sa naissance en 1977 dans les pages du journal Tintin, « l’enfant des étoiles » a fait un beau bout de chemin. Quarante tomes au compteur, sans oublier la dernière offrande de Robin Recht, le tout accumulant plus de vingt millions de copies vendues en France et à travers le monde. Il faut dire que l’ensemble, riche en mythes scandinaves et en références historiques, a tout pour plaire aux amateurs de mondes merveilleux.

L’odyssée Thorgal — aujourd’hui prise en main avec dextérité par les auteurs Fred Vignaux et Yann — compte plusieurs intrigues parallèles mettant en scène le valeureux Viking et ses proches catapultés dans un univers où se mêlent légendes nordiques, science-fiction et heroic fantasy. « Thorgal, c’est un peu comme si La petite maison dans la prairie rencontrait Le seigneur des anneaux, souligne Recht. Un guerrier pacifique touchant et victime d’un destin cruel et injuste. »

Une saga qui dure depuis 45 ans apporte obligatoirement son lot de hauts et de bas, mais parmi les numéros de la série principale, Recht recense une dizaine de chefs-d’oeuvre (Les archers, Alinoë ou Le maître des montagnes pour n’en nommer qu’une poignée), ce qui est déjà assez extraordinaire, note-t-il. « Ces très grandes bandes dessinées méritent à mon avis de rester vivantes, d’être lues et d’être conservées précieusement. »

Il trouve d’ailleurs dommage que Van Hamme et Rosinski ne soient toujours pas reconnus à leur juste valeur par leurs pairs. « C’est dommage puisque cet héritage aurait valu à l’un et l’autre de recevoir le grand prix d’Angoulême pour l’ensemble de leur oeuvre, mais en France, le milieu ne pardonne pas aux créateurs de s’être tournés vers le public et non vers l’Académie. »

En amont du projet, l’auteur explique avoir rencontré brièvement le scénariste belge qui a vendu ses droits sur la série il y a quelque temps déjà. C’est surtout avec le dessinateur Rosinski qu’il s’est entretenu durant l’élaboration d’Adieu Aaricia. Ce dernier, que Recht qualifie affectueusement de « lunaire et de fantaisiste », garde toujours un oeil sur son bébé même s’il ne signe plus d’albums. « On s’est parlé plusieurs fois par visioconférence, car c’était pendant la pandémie. Mais ces rendez-vous virtuels ont été l’occasion de se connaître et de recevoir quelques-uns de ses précieux conseils. »

Un geek chez les Vikings

Quand les éditions Le Lombard lui ont proposé un numéro en forme de carte blanche, l’auteur de 48 ans a vu tout le potentiel scénaristique de pouvoir travailler sur le personnage le temps d’un récit. « Je me suis lancé dans ce projet avec une certaine inconscience enfantine, raconte-t-il. J’avais l’impression que l’on me donnait les clés d’un magnifique magasin de jouets. Je me suis beaucoup amusé. »

Né en Bourgogne, Robin Recht, formé aux Arts décoratifs de Paris, est un scénariste et dessinateur de bédé nourri de culture geek, de jeux vidéo et de superhéros. Il se dit habité par l’envie de remodeler à sa manière des personnages qui l’ont fasciné plus jeune. Il est ainsi à l’origine de plusieurs adaptations, dont trois tomes de la série Elric et d’une version remarquable de Conan le barbare. « Il y a des artistes qui cherchent en permanence à créer de nouveaux univers, moi je préfère revisiter des figures et des cultures qui m’ont fait rêver. »

L’auteur a toutefois cherché ces dernières années à « diversifier son travail », notamment aux côtés de Matthieu Angotti. Le duo a signé des oeuvres plus contemporaines comme avec la chronique politique Désintégration. Journal d’un conseiller à Matignon ou bien La cage aux cons, huis clos truculent en forme de thriller adapté du roman Le jardin du bossu de Franz Bartelt.

« Ça me plaît d’alterner entre différents univers graphiques, entre un plaisir d’ado et un plaisir d’adulte. Thorgal représente un plaisir de jeunesse évident, mais je ne voulais pas faire un numéro hommage, un genou à terre devant les grands anciens. Ce qui m’intéresse, c’est de proposer à tous les lecteurs, qu’ils connaissent la série ou pas, une véritable aventure composée, je l’espère, d’un langage et d’une vision d’auteur unique. »

Adieu, bien-aimée

Il reste qu’avec Adieu Aaricia, Recht souhaite s’inscrire dans une continuité, « par respect pour les lecteurs de Thorgal », sans imposer un style graphique et narratif en rupture avec le passé comme ont pu le faire certains auteurs pour d’autres bandes dessinées. « Je pense au magnifique travail de Matthieu Bonhomme pour Lucky Luke ou Émile Bravo pour Spirou, énumère-t-il. Ces dessinateurs ont offert une sensibilité particulière à la fois dans la forme et dans le fond. »

Bien que le Thorgal apocryphe de Recht soit devenu un homme vieillissant, présenté au crépuscule de sa vie, les amateurs de la saga reconnaîtront les codes de la série. La proposition plus rude et radicale plonge toutefois le personnage en plein deuil, celui-ci ayant perdu sa bien-aimée Aaricia. « Ce qui fait, selon moi, le coeur de la série, c’est la relation presque fusionnelle entre Thorgal et sa femme, ajoute l’auteur. Le voir se confronter au pire est le point de départ d’une nouvelle épreuve. »

On croyait tout savoir sur les hauts faits du Viking, mais l’ajout d’un voyage dans le temps et la présence d’une figure familiale forte font l’originalité de cet album qui représente en quelque sorte un clin d’oeil à la longévité de la saga. « Je joue sur deux temporalités qui me permettent de dialoguer entre ce qu’est devenu le personnage aujourd’hui quarante ans plus tard, usé par la vie et plus mature, et l’essence du personnage dans ce qu’il avait de frais, de juvénile et de très solaire au début de la série. »

Deux Thorgal pour le prix d’un L’impensable est finalement arrivé.Aaricia, le grand amour de Thorgal, est morte. Elle laisse derrière elle un vieil homme seul et dévasté. C’est alors que surgit le serpent Nidhogg, créature malsaine de la mythologie nordique qui propose au Viking en deuil un jeu de dupe en lui proposant de retourner dans le passé retrouver sa bien-aimée grâce au pouvoir temporel de l’anneau d’Ouroboros. Mais pour revoir sa femme vivante et peut-être la sauver de sa destinée funeste, notre héros est-il prêt à affronter le caractère immature et irascible de son double ? Avec un magnifique premier album aux coups de crayon rudes et mélancoliques, inaugurant du même coup une nouvelle collection de la série Thorgal, le Français Robin Recht secoue de belle façon la saga culte créée en 1977 par Rosinski et Van Hamme. L’auteur réussit également une prouesse : préserver l’ADN d’une bande dessinée cultissime pour de nombreux lecteurs tout en offrant une histoire audacieuse.

Thorgal Saga Adieu Aaricia Robin Recht et Gaétan Georges, Le Lombard « Thorgal Saga », Paris, 2023, 112 pages