Une pomme à l’opéra

Dimanche soir, la ligne fixe sonne. « Hélène ? »

Il n’y a que ma mère qui m’appelle via ce canal. Denise, ce personnage. Haute comme trois pommes, femme-pomme, il y a un fruit jusque dans son joli patronyme, Pomerleau. La nuit, elle ne dort pas, elle lit, et mange quand ça lui chante. Une passionnée. Gros caractère, beaucoup d’énergie, bientôt 78 ans. L’héroïne d’un film invraisemblable et fantasque, qui n’a pas encore été écrit.

« Salut m’man ! »

Durant la pandémie, pour tromper la solitude et l’ennui, Denise s’est éprise d’opéra. Elle s’est abonnée aux plateformes qui donnent accès à plusieurs spectacles par semaine. Elle est arrivée à comprendre comment écouter ça sur sa tablette, et s’est forgé une vraie culture opératique.

« Je viens d’avoir une idée de fou. Ça te dirait d’aller voir la dernière représentation de Lohengrinde Wagner à New York cette semaine ? Il y a des Québécois là-dedans et je rêve de mettre les pieds au Metropolitan Opera. »

Une semaine chargée se profilait, je n’avais pas le temps d’organiser ce voyage, à peine le temps de m’y rendre et, contrairement à ma mère, je ne connais rien à l’opéra. Mais j’ai un faible pour les bulles au cerveau, les projets qui n’ont pas de bon sens et permettent d’échapper au quotidien… « Ça me tente ; je t’accompagne ! »

Le samedi suivant, à midi, Denise et moi atterrissions dans la Grosse Pomme ensoleillée, vibrante de lumière et de chlorophylle. Il faisait 19 degrés Celsius, notre hôtel était à trois minutes du Met Opera pour maximiser les trente heures de folie douce que nous allions passer là-bas.

Pendant une heure, on a bu tout ce soleil comme deux junkies, flâné autour de la fontaine devant la mythique salle de concert new-yorkaise où trônait l’affiche de Lohengrin, mis en scène par François Girard, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, avec le cou fin d’un cygne et son aile dépliée jusque sur les arches et les colonnes de l’édifice.

En milieu d’après-midi, ma mère a voulu aller prendre un peu de repos à l’hôtel. Pendant que je dévorais un petit pot de banana pudding à la Magnolia Bakery, Denise a eu le temps de virer la chambre à l’envers ; d’inonder le plancher de la salle de bain parce qu’elle avait du mal à ajuster le pommeau vissé trop haut à son goût ; de défaire et refaire sa valise au moins cinq ou six fois ; de pousser le calorifère au maximum alors qu’elle pensait avoir activé la clim, transformant la chambre en forêt tropicale. Elle était à quelques heures de réaliser son grand rêve et, comme un kid à Noël, elle ne tenait plus en place.

Quand le moment d’aller manger une bouchée avant les 4 heures 40 minutes qu’allaient durer les trois actes de Lohengrin est arrivé, ma mère était bien que trop énervée. Je suis partie souper seule pendant qu’elle se rendait à l’opéra avec ses petites jumelles rouge cerise. Lorsque je suis allée la rejoindre une demi-heure avant le début du premier acte, il n’y avait encore presque personne dans la salle, à part ma mère, petite pomme dans la grande, qui attendait le début de la représentation, fébrile.

Denise n’a pas été déçue. C’est absolument somptueux, un opéra. Je ne me risquerai pas à proposer une analyse du spectacle — il faut lire Christophe Huss pour ça. Je n’ai pas tout compris, à part que la fin du monde est arrivée parce qu’une femme a voulu connaître l’identité de son promis et qu’on attendait d’elle, un peu comme dans Barbe bleue, qu’elle demeure dans l’ignorance, mais j’ai reçu en plein thorax toute cette grande beauté. J’en ai été enivrée, chavirée, surtout quand Christine Goerke, la soprano qui incarnait Otrund, ouvrait la bouche. Cette voix. De la crème ou du velours ou du crack — ou tout ça en même temps. Entre les actes, petite flûte de champagne à la main, nous sommes montées jusqu’à l’étage du Grand Tier pour observer les lustres. Savourer l’opulence et le faste d’un soir de fête et dire carpe diem ou YOLO.

Au retour de l’opéra, les restos fermaient. Ma mère est allée se chercher un sandwich au dépanneur. Elle était sur le 220, et ne s’enlignait pas pour une grosse nuit. Heureusement, j’avais apporté mes bouchons et ma machine à bruit blanc pour couvrir le tintamarre de la nuit new-yorkaise.

Comme à la fin du troisième acte, le rideau est tombé dans la chambre. Denise dormira lorsqu’elle sera redescendue sur terre, et fera de magnifiques rêves.