Après Havre et Copeaux, des textes de théâtre qui ont remporté le Prix littéraire du Gouverneur général en 2019 et 2021, Mishka Lavigne signe Murs, une pièce postapocalyptique où les rares survivants d’une épidémie sont en quête d’un monde meilleur. Quatre personnages aux destins inextricablement liés, hantés par des souvenirs cauchemardesques et des rêves prémonitoires, s’adressent à nous depuis une société à feu et à sang, un univers sombre et froid où l’humain est plus que jamais un loup pour l’humain. Tout en s’aventurant du côté du suspense routier et dystopique, Lavigne ne perd rien de la riche poésie et de la forte sensibilité à laquelle elle nous a habitués. L’être humain dans l’épreuve, endeuillé, certes, mais résilient, trouvant en lui le courage de recommencer, voilà ce qui continue pour notre plus grand bonheur de passionner la dramaturge établie à Ottawa-Gatineau. Notez que Julien Morissette a réalisé un balado en six épisodes à partir de la pièce et que celui-ci est disponible, entre autres, sur le site de Transistor Média.

Murs ★★★★ Mishka Lavigne, L’Interligne « Fugues », Ottawa, 2023, 168 pages