Mise en scène par son autrice au théâtre Aux Écuries en 2022, Limboest la troisième pièce d’Amélie Dallaire, après Queue cerise et La fissure, mais la première à être publiée. Trois personnages, Lothaire, Marie-Luc et Claude, un homme et deux femmes, des êtres maladivement inséparables, des esprits tortueux, digressifs, dotés d’une imagination débordante, voire excessive, des êtres un brin névrosés, de toute évidence à fleur de peau, s’engagent dans une curieuse conférence sur la création artistique et la naissance des idées. Bien entendu, cela ne se déroule pas du tout comme prévu. Dévoré par des questions futiles et fondamentales, troublé par l’absence d’un quatrième individu dont on saura assez peu de choses, le trio de cette comédie existentielle s’engouffre spectaculairement dans l’absurde. Dallaire est douée pour cristalliser les malaises et explorer les interstices, pour susciter le rire tout en confrontant son public à l’inquiétante étrangeté du monde. Sa voix, sans aucun doute singulière, est vivifiante.

Limbo ★★★ Amélie Dallaire, Hamac « Théâtre », Montréal, 2023, 128 pages