Heartstopper est un phénomène mondial, surtout depuis que la série de bandes dessinées de la jeune Britannique Alice Oseman a été adaptée avec succès pour la télévision : la première saison est diffusée sur Netflix depuis l’an dernier, et la deuxième devrait l’être cet été. En lisant les quatre volumes de Heartstopper parus à ce jour, on s’attache rapidement à une galerie de personnages adolescents devant jongler avec l’amitié, l’amour, la maladie mentale et l’intimidation. Entre les héros, Charlie l’intello et Nick le sportif, se déploie une histoire d’amour improbable, un apprivoisement fort inspirant. Pour patienter en attendant le cinquième et dernier tome de la série, qui devrait arriver en novembre, on vous suggère fortement de plonger dans cet album-souvenir en couleurs dont le contenu est inédit. Vous y trouverez des portraits des différents protagonistes, un peu comme dans un album de finissants, des planches qui permettront aux aficionados d’émouvantes retrouvailles, mais aussi des anecdotes et des aperçus du processus créatif de l’autrice.

L’album-souvenir Heartstopper ★★★★ Alice Oseman, Hachette, Paris, 2022, 160 pages