«La petite fille»: semer le doute

À coups de polars et de romans, le romancier allemand Bernhard Schlink n’a de cesse d’explorer la transmission de la mémoire de son pays, d’exhumer secrets et mensonges, avec une manière bien à lui de mélanger l’intime et le politique.

Le liseur (Gallimard, 1996, Prix des libraires du Québec), qui a fait connaître cet ancien professeur de droit à un large public, racontait ainsi la liaison amoureuse entre un étudiant et une ancienne gardienne de camp nazi. Le week-end (Gallimard, 2010) s’intéressait à un ancien terroriste de la Fraction armée rouge à sa sortie de prison.

La petite-fille, son nouveau roman, emprunte un peu les mêmes traces.

Après la mort accidentelle de sa femme, Kaspar, 71 ans, propriétaire d’une petite librairie à Berlin, va découvrir que celle avec qui il partageait sa vie depuis quarante ans avait accouché quelques mois après leur rencontre en Allemagne de l’Est (RDA), en 1965, d’une fille qu’elle a aussitôt donnée en adoption.

Birgit, femme vindicative et alcoolique, a laissé parmi ses papiers le manuscrit inachevé d’un livre dans lequel elle revenait sur ces événements déchirants, en y faisant part de son désir de retrouver l’enfant. Et peut-être aussi, qui sait, de se faire pardonner.

C’est Kaspar, en deuil et toujours amoureux de sa femme — « Il appartenait à Birgit morte. » —, qui va s’emparer de cette quête à partir des maigres indices dont il dispose. Des recherches qui vont le mener dans un village de l’ancienne RDA, auprès de l’amie qui l’avait aidée à accoucher. Il finira par retrouver la fille, en couple avec un petit fermier d’extrême droite et mère d’une adolescente de quatorze ans, Sigrun.

La rééducation subtile de cette adolescente intelligente et douce va passer par la musique, Sigrun se révélant particulièrement douée pour le piano, au grand dam de ses parents.

Dans la cuisine familiale trône une photographie du nazi Rudolf Hess. La famille est proche des nationalistes autonomes allemands et du mouvement völkisch, un courant paganiste qui cherche à raviver depuis la fin du XIXe siècle un passé germanique mythique et le maintien des traditions allemandes dont certaines idées ont été reprises par le nazisme.

En proposant au couple une partie de l’héritage de Birgit, exploitant leur cupidité, le libraire va imposer ses conditions et les convaincre de le laisser passer du temps avec l’adolescente, chez lui à Berlin.

C’est ainsi qu’il va l’apprivoiser et déconstruire, à coups de concerts, de visites dans les musées, de lectures, de voyages et de conversations, les conceptions du monde radicales de Sigrun — qui nie l’Holocauste, croit que « les musulmans veulent conquérir l’Allemagne » et voue un culte aveugle à Irma Grese, une gardienne de camp particulièrement sadique surnommée « la hyène d’Auschwitz ».

La rééducation subtile de cette adolescente intelligente et douce va passer par la musique, Sigrun se révélant particulièrement douée pour le piano, au grand dam de ses parents. Et, à petites touches de culture, Kaspar parviendra peu à peu à semer le doute dans l’esprit de l’adolescente.

C’est aussi la manière Bernhard Schlink, 78 ans, qui insuffle à ses romans fractures et questionnements éthiques, prenant l’Histoire à bras-le-corps et confrontant chaque fois des versions irréconciliables de la vérité. Il n’y a qu’une vérité, expliquera ainsi Kaspar à sa petite-fille. « Elle est simplement là. Comme le Soleil et la Lune. Et comme la Lune, elle n’est parfois visible qu’à moitié et elle est pourtant ronde et belle. »

La petite-fille ★★★ 1/2 Bernhard Schlink, traduit de l’allemand par Bernard Lortholary, Gallimard, Paris, 2023, 352 pages