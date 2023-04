«Crie-le !»: la voix des héros ordinaires

C’est à un jeu de miroirs que nous convie Roberto Saviano, condamné à mort par la mafia napolitaine, dans son nouvel essai au titre volontaire Crie-le !. En signant 30 portraits d’hommes et de femmes — de la Grèce antique à nos jours — pour qui l’engagement a souvent été synonyme de sacrifice, l’écrivain et journaliste italien raconte sa propre destinée marquée par une protection policière constance. Il est forcé de vivre dans la clandestinité depuis la publication, en 2006, de son premier livre explosif, Gomorra. Dans l’empire de la Camorra (Gallimard), odyssée cruelle et hallucinante sur la mafia napolitaine, plusieurs fois adaptée à l’écran.

À l’image de Saviano, les personnalités qui composent l’ouvrage ont toutes refusé de se taire, ce qui leur a valu opprobres, menaces et vies d’exil. Certaines en sont mortes, comme la philosophe de l’Antiquité Hypatie d’Alexandrie, assassinée par des extrémistes religieux, la journalisterusse Anna Politkovskaïa, tuée par balle en 2006 dans sa cage d’escalier à Moscou, ou bien Martin Luther King, abattu en 1968 alors qu’il se tenait sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis.

Les portraits en noir et blanc illustrés par l’Italien Alessandro Baronciani se succèdent dans une litanie qui semble sans fin… le journaliste Jamal Khashoggi, l’écrivain Émile Zola, l’actrice Jean Seberg, le cinéaste Pier Paolo Pasolini, le lanceur d’alerte Edward Snowden, autant de figures aux convictions fortes incarnant le courage civique. Le livre met aussi en lumière plusieurs destins anonymes. La fille syrienne gazée par le régime de Bachar al-Assad ou l’ouvrier chinois de Shenzhen démontrent la farouche volonté humaine d’espérer un monde meilleur.

Pour Saviano, tout est affaire de combat pour la vérité, et ce, qu’importe le prix à payer. Car au coeur de ce vibrant plaidoyer fait d’injonctions et de confidences, l’auteur de Piranhas (Gallimard, 2018) met en garde contre les principaux dangers qui guettent les sociétés : l’apathie intellectuelle et la pensée unique en font partie. L’écrivain de 43 ans s’adresse à son double, au jeune homme qu’il a été, et par la même occasion à la jeunesse en général.

Il invite ainsi les générations futures à se mobiliser tout en s’exprimant contre la peur et les conséquences de la manipulation, qu’elle soit politique, idéologique ou sociale. Il pousse le lecteur, qu’il vive en démocratie ou non, à s’interroger sur la censure, la propagande ou la cruauté du monde contemporain contre les plus faibles. « Aujourd’hui, pour moi, l’Histoire est celle de personnes qui se sont battues à l’aide des mots, qui ont construit et tenté de changer les choses à l’aide des mots », écrit-il, l’épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Crie-le ! 30 portraits pour un monde engagé ★★★★ Roberto Saviano, illustrations d’Alessandro Baronciani, traduit de l’italien par Vincent Raynaud, Gallimard, Paris, 2023, 528 pages