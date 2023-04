«Ils finiront bien par t’avoir», Sébastien Diaz

Disparue depuis un moment, Sophie Routhier revient à Saint-Hubert dans un état lamentable. Couverte de boue, dégageant une odeur de « sueur, de pisse et d’effluves de poulet avarié pourrissant sur le comptoir », elle s’installe pour annoncer ce qui attend l’humanité dans les prochains mois. Une suite ininterrompue de scènes cauchemardesques survient ainsi pendant toute une année avant la grande finale. Premier roman pour l’animateur et réalisateur Sébastien Diaz, Ils finiront bien par t’avoir est une fresque apocalyptique sur fond d’arts visuels dans laquelle il raconteavec moult détails la chute d’un empire qui court à sa perte depuis longtemps. Le tout est présenté dans une abondance de scènes d’horreur grouillantes de vers blancs, de personnages sanguinaires et de vomissures. De beaucoup trop de vomissures. Dans un style orné de métaphores surfaites, une atmosphère frelatée, Diaz dévoile sa passion pour l’effet gore sans jamais parvenir — et ce n’est pas faute d’essayer — à susciter l’effroi ou le dégoût.

Ils finiront bien par t’avoir ★★ 1/2 Sébastien Diaz, Québec Amérique, Montréal, 2023, 304 pages. Parution le 11 avril.