«Nathan», Marie-Eve Nadeau

« La tête légèrement inclinée vers l’avant […] Il plonge son regard dans le liquide ambré parcouru de vaguelettes miniatures, prend une gorgée, ferme à demi les yeux, hume les parfums d’épices et de citron vert qui passent et disparaissent. Il dérive » Installé à Pètavi, en Haïti, depuis plus de 50 ans, Nathan, anthropologue américain, nourrit ses jours de rhum, élixir qui lui permet de « flotter à la surface », de « recevoir ou de repousser le monde qui l’entoure ». Mais lorsque Lola débarque sur l’île, le vieil homme trace les jalons de son histoire, se raconte avec ardeur. Premier roman pour la documentariste, actrice et cinéaste Marie-Eve Nadeau, Nathan est avant tout une ode à ce pays de chaleur, de coups d’État, de relations humaines aussi riches que tortueuses. Présentée en neuf chapitres, comme autant de vies vécues par le héros, l’histoire est racontée dans un désordre parfois peut-être difficile à suivre, mais qui reflète avec acuité la marginalité de ce personnage entier et sans concession.

Nathan ★★★ 1/2 Marie-Eve Nadeau, Mains libres, Montréal, 2023, 228 pages