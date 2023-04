«Couper/Cut»: couper le fil

Depuis 2020, les Hurlantes éditrices ont publié une douzaine de livres, des oeuvres atypiques et généralement féministes, comme le monologue Cut (Couper) de l’Australien Duncan J. Graham, qu’elles viennent de faire paraître dans une édition qui combine le texte original anglais et la traduction française de Véronique Pascal. Dans une suite de vignettes qui brouillent les frontières entre le rêve et la réalité, qui tiennent à la fois de la narration romanesque et de la poésie, qui alternent entre la première et la troisième personne, on évoque le destin d’une femme, agente de bord, constamment poursuivie par un homme. « Le coeur veut lui sortir de la poitrine. » La partition, pour le moins déroutante, s’achève sur une violente catharsis. Dans ce triomphe de l’inconscient, un fil est coupé pour de bon, un geste que l’on pourrait considérer commeune prise de contrôle sur soi. Véronique Pascal interprète Couper jusqu’au 1er avril dans la salle intime du théâtre Prospero, un spectacle produit par Les Compagnons baroques et mis en scène par Marc-André Thibault.

Couper/Cut ★★★ Duncan J. Graham, traduit par Véronique Pascal, Hurlantes éditrices « Scènes », Montréal, 2023, 120 pages