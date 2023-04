«Tombeau»: mourir d’amour

Marie-Claire Blais est décédée le 30 novembre 2021. « Inconsolable devant le départ de cet ange de la consolation », nous dit Pierre Filion dans sa belle préface à Tombeau, Normand Chaurette s’est mis à écrire un texte d’empathie autour de cette figure tutélaire. Quatre jours avant sa propre mort, le 31 août 2022, il remettra à l’éditeur un grand petit livre de passion, venu d’une admiration sans faille pour une autrice que, déjà adolescent, il a mythifiée.

À partir de sa lecture de La belle bête, tout est déjà assumé devant cette vivace fleur d’émerveillement qui, en lui, va faire éclore son désir d’écrire, lui qui sans cesse s’alarmait de son incapacité à atteindre l’idéal achevé de cette voix. Il se reconnaît à travers ce personnage : « La même femme était notre mère. Le même homme, notre père. Un seul monstre était notre seul parent. »

Ira ainsi le livre dans un style d’une grande pureté, souvent d’une poésie parfaitement maîtrisée. « Ai-je jamais abandonné ce qui me fait souffrir ? » se demande Chaurette face à la violence, au talent stupéfiant qui le torture chez cette autrice au souffle sans fin. « Criant soleil indifférent aux morts », certains lieux de fiction happent et terrassent. Ce qu’il dit de Monique Bosco, pédagogue, pourrait s’adresser également à Marie-Claire Blais : « icône ! / sans le démontrer elle touchait au but, / de nous rendre impitoyablement nous-mêmes ».

« Ai-je jamais abandonné ce qui me fait souffrir ? », se demande Chaurette face à la violence, au talent stupéfiant qui le torture chez cette autrice au souffle sans fin.

Ce paragraphe troublant en fin de parcours : « On n’aime jamais trop. Vous êtes morte à présent que le temps en a décidé, et je reste vigilant de mon temps à moi ne comprenant pas pourquoi je suis encore sentimental et heureux dans une soif de vivre qui m’est encore allouée, quand Madame Bosco, Jovette [Marchessault], vous et toutes celles qui m’ont assemblé sont, définitivement, parties, et qui me posent la question à quoi je sers. » À être assurément cet auteur immense des Reines, celui qui a si bien observé le Passage de l’Indiana, si bien écouté Le petit Köchel.

À la veille de son propre destin, il écrit en toute simplicité : « Je m’ennuie de vous. » Et de pressentir cet avenir immédiat qui va nous priver de lui : « Nous étions vous et moi horribles, étranges, fièrement insatisfaits de nos sorts, car il faut bien mourir, et parfois c’est long d’attendre, d’attendre après la mort […] » Elle viendra, elle est là tout près, après les derniers mots mis en finale de ce si beau livre : « nous nous en allons tous vers nos parts de glace ».

Tombeau ★★★★ 1/2 Normand Chaurette, Leméac « La Petite Blanche », Montréal, 2023, 72 pages