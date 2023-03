Kim Thúy sur la courte liste des finalistes pour l’International Dublin Literary Award

L’écrivaine québécoise d’origine vietnamienne Kim Thúy se trouve sur la courte liste des finalistes à un des prix littéraires les plus prestigieux au monde pour son dernier roman, Em, paru en 2020.

Le roman, qui aborde les impacts de la guerre du Viêt Nam sur des générations de Vietnamiens, compte ainsi parmi les six ouvrages finalistes de la 28e édition de l’International Dublin Literary Award, une des récompenses annuelles les plus prestigieuses au monde s’adressant aux oeuvres de fiction écrites ou traduites en anglais.

À la base, le roman Em, publié en 2020 chez Libre Expression et traduit en anglais par Sheila Fischman, se trouvait dans une liste préliminaire de 70 romans proposés par 84 bibliothèques publiques provenant de 31 pays à travers le monde. Trois romans d’écrivaines québécoises se trouvaient initialement dans cette liste, mais seulement celui de Kim Thúy se retrouve dans la courte liste des ouvrages finalistes, qui a été déterminée par trois écrivains irlandais nommés juges de l’édition 2023 du concours littéraire.

« Les bibliothécaires sont les lecteurs les plus exigeants et les plus perspicaces, car ils guident et transmettent le savoir et l’imagination tous les jours. Être nommée par eux est à la fois un privilège unique et le plus grand des honneurs », s’est réjouie Mme Thúy, par voie de communiqué.

Née à Saigon en 1968, Kim Thúy s’est installée à l’âge de 10 ans au Québec, où elle est devenue au fil des années une des écrivaines contemporaines les plus en vue. L’autrice de Ru, mãn et Vi a reçu de nombreuses distinctions, incluant le Prix littéraire du Gouverneur général en 2010. Elle a aussi été l’une des finalistes du Prix Nobel alternatif, en 2018. L’écrivaine, connue à l’échelle internationale, a vendu plus de 850 000 exemplaires de ses ouvrages, qui ont été traduits en 31 langues et distribués dans 43 pays.

Son quatrième roman, Em, propose comme trame de fond l’histoire d’un garçon qui se porte à la rescousse d’un bébé pendant la guerre du Viêt Nam, dont les ravages sont documentés avec brio au travers des 144 pages de ce roman. « Il y a eu une perte d’innocence, mais en même temps, un enrichissement de mes connaissances et de ma personne », avait confié en 2020 l’écrivaine au Devoir, au sujet du processus de création de cet ouvrage, publié en anglais par la Seven Stories Press UK.

Une bourse généreuse

Ce prix, commandité par le conseil municipal de Dublin, est assorti d’une bourse de 100 000 euros, soit l’équivalent de 148 000 dollars canadiens. Les autres livres en lice, en plus du dernier ouvrage de Kim Thúy, sont Cloud Cuckoo Land d’Anthony Doerr (États-Unis), The Trees de Percival Everett (États-Unis), Paradais de Fernanda Melchor (Mexique), Marzahn, mon amour de Katja Oskamp (Allemagne) et Love Novel d’Ivana Sajko (Croatie).

Le prix sera remis le 25 mai dans le cadre de la cérémonie d’ouverture du International Dublin Literary Award, qui se tiendra dans la capitale irlandaise.