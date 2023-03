Faut-il relire...?: Mistral gagnant, Mistral perdant

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, Christian Mistral (1964–2020), premier auteur québécois à y faire son entrée, lui dont la sienne fut fracassante dans le monde des lettres, au milieu d’une décennie morose.

Il a connu les salons du livre et les cellules de prison (celles de Parthenais et de Bordeaux) ; l’ivresse du succès et les migraines des lendemains de veille ; l’étiquette d’enfant terrible puis celle de batteur de femmes. On le reconnaissait aussi à ses allures de dandy, son éternel chapeau bien rivé sur sa tête, ayant fait de la rue Saint-Denis son royaume, et certains bars, dont Les Beaux Esprits, ses quartiers généraux.

Christian Mistral ne souhaitait jamais passer inaperçu, du moins à l’époque de sa gloire lors de la publication de Vamp, en 1988. Ce premier roman, écrit par un jeune homme de 23 ans qui n’avait guère flâné sur les bancs d’école et carburait déjà à l’alcool, a été reçu tout autant comme une bombe que comme un manifeste, celui de la génération X à laquelle Mistral s’identifiait totalement. Sans compter ses descriptions de Montréal qui, sous son regard, débordait de sensualité, mais suintait aussi le désespoir.

L’écrivain, il faut le dire, était précoce en bien des domaines, lui qui avait publié, à compte d’auteur, son premier recueil de poésie à 14 ans — geste d’amour à l’égard d’une fille qui a préféré brûler son exemplaire… —, marié à 16 ans, divorcé deux ans plus tard, et devenu père entre les deux. Mistral aimait aussi beaucoup les nuits de Montréal, et sa toxicomanie n’était un secret pour personne. Si sa consommation posait problème (dont sur le plan financier !), ses sautes d’humeur, elles, ont pris, bien avant sa mort, une dimension tristement légendaire. En effet, on ne compte plus les témoignages le décrivant à la fois d’une fidélité à toute épreuve en amitié et d’une arrogance dévastatrice dans ses plus mauvais jours.

J’aimais Montréal, j’en étais fou. Je la baisais insolemment sur toutes ses bouches de métro ; nous étions des dizaines de milliers à imprégner ses entrailles d’une aube à l’autre et la belle en vrombissait de plaisir.

Une affaire de famille(s)

Certains ont vu aussi dans, et tous les livres qui suivront () des autobiographies déguisées écrites avec un souffle romanesque parfois exceptionnel. Avant que les choses ne dérapent et que la justice ne le rattrape une fois de plus dans les années 1990, sa personnalité flamboyante ajoutait une grille d’analyse à une oeuvre personnelle et foisonnante. Jean-Roch Boivin , ancien critique littéraire auet aurécemment décédé, disait de lui « qu’il se comporte dans la vie comme une réincarnation de [Jean-Paul] Sartre ». Rien de moins.

Âgé de 81 ans et maintenant à la retraite, André Vanasse se souvient avec vivacité de sa rencontre avec Christian Mistral. Alors directeur littéraire chez Québec Amérique, il n’avait pas terminé le manuscrit de Vamp que déjà, il pressait son auteur de le publier à son enseigne. Avec le succès que l’on sait, et les dérives qui ont suivi.

Car celui qui était également professeur de littérature à l’UQAM et romancier (La saga des Lagacé, La vie à rebours, La flûte de Rafi) reconnaît qu’il avait avec Mistral « une sorte de relation père-fils ». En effet, le parolier de Soirs de scotch, le grand succès de la chanteuse Luce Dufault, noyait souvent sa peine de ne pas avoir connu son père biologique, une des nombreuses blessures que Mistral cachait tant bien que mal. Et que ses comportements erratiques trahissaient souvent.

« Je n’ai jamais eu peur des Christian Mistral de ce monde ! » clame André Vanasse, admettant tout de même qu’au temps de Québec Amérique comme chez XYZ, où il poursuivra son travail d’éditeur dès les années 1990, il lui en fit voir de toutes les couleurs. Ce que corrobore son fils, Alexandre Vanasse, éditeur de Lettres québécoises, impliqué très tôt aux côtés de son père dans le milieu littéraire. « Je me souviens encore d’un appel de la secrétaire chez XYZ, complètement paniquée, pour que je m’interpose au plus vite entre Christian et André : ils ne se battaient pas, mais ça criait allègrement ! » se souvient celui qui est vite devenu le frère adoptif de Mistral. Quant au père de substitution, il demeure convaincu que Mistral ne l’aurait jamais frappé, tout en admettant « qu’en vérité, ce qui l’a tué, c’est sa violence ».



Après trois litres de vin blanc et soixante cigarettes, on a du bois dans les os. C’est dangereux, ce qu’on peut faire dans ces moments-là. On peut tuer quelqu’un juste comme ça, pour des raisons qui paraissent excellentes, et le pire quand on y pense, c’est qu’on risque de ne pas s’en souvenir le lendemain, ni comment ni pourquoi. Vingt-cinq ans de pénitencier pour un crime qu’on n’a plus en mémoire, c’est du temps dur.

Alors qu’il défrayait davantage la chronique judiciaire que littéraire dans les années 1990, Christian Mistral connaissait déjà les arcanes de la justice, reconnu coupable de fraude dès 1984, d’entrave et d’intrusion en 1989. Des faits d’armes que Louis Hamelin ignorait, lui qui l’a bien connu au moment de sa fulgurante ascension… qui coïncidait avec la sienne. Son premier roman,, publié en 1989 chez XYZ, lui vaudra le Prix du Gouverneur général… et le respect de celui avec qui il partageait le même directeur littéraire, André Vanasse.

À cette époque, les deux écrivains issus de la même génération, et vite devenus ses chantres désenchantés, se fréquentaient à l’occasion, au point où Mistral disait d’Hamelin qu’il était, lui aussi, son frère. « Il cherchait son père, il se cherchait une famille, et enviait beaucoup la mienne, affirme celui qui est également chroniqueur au Devoir. Mais il prenait beaucoup de place, déplaçait beaucoup d’air, et nous n’avions pas la même vision de ce qu’est un écrivain : moi reclus dans sa cabane dans les bois, lui fasciné par des écrivains maudits comme Jack Kerouac ou Henry Miller. À un moment donné, ce n’était plus soutenable. J’ai dû m’éloigner pour préserver ma santé, tant physique que mentale. Au fond, c’était quelqu’un d’assez malheureux : ça n’excuse rien, mais ça explique certaines choses… »

Légende ou étoile filante ?

Hamelin reconnaît toutefois qu’on ne pourra jamais enlever à Mistral son talent rare, éblouissant dans Vamp, bien affirmé dans Vautour, même si l’auteur de La constellation du lynxr econnaît qu’il existe deux camps retranchés : certains vénèrent le premier livre, d’autres le second. « J’ai relu des pages de Vamp avant notre entretien. Peu importe ce que l’on pense du personnage et de sa vie, c’est un classique de la littérature québécoise. À l’époque, ce livre fut pour moi un choc, et a façonné l’écrivain que je suis devenu. »

Cette plume fulgurante et les concerts d’éloges qu’elle suscitait ont fini par, sans mauvais jeu de mots, enivrer Christian Mistral. Son alliance avec André Vanasse fit un temps, les deux hommes ayant pris leurs distances. Quant à Alexandre Vanasse, il n’avait jamais complètement coupé les ponts avec lui, le visitant à l’occasion dans son petit logement de la rue Rachel où il finira ses jours. Se souvenant aussi bien d’un être « nettement plus intelligent que la moyenne » que d’un gars qui pouvait débarquer chez lui « à 3 h du matin après s’être battu dans un bar », il aurait bien aimé renouer avec lui sur le plan professionnel. « Je lui ai proposé une chronique dans Lettres québécoises. La première, sur Gilles Vigneault, était magnifique, mais après, il nous donnait ses fonds de tiroir, réclamait sans cesse des avances, ça ne pouvait plus continuer. » Une désinvolture à laquelle son père a aussi été confronté : « Figure marquante de la littérature québécoise, certes, mais une figure marquante, ça doit travailler. Oui, il est devenu quelqu’un, mais ce n’était quand même pas Jésus-Christ ! »

En entrevue à La Presse en 1995, Christian Mistral pressentait déjà le rapport ambigu que l’on aura avec son oeuvre, et que sa disparition n’a pas complètement effacé. « C’est peut-être mon seul objet de tristesse : j’ai toujours voulu que mes livres se défendent par eux-mêmes, qu’ils soient lus en dehors de la connaissance que l’on croit avoir de l’auteur. Est-ce que ce sera toujours possible ?