«Pas besoin de dire adieu», Marie-Sarah Bouchard

Voici une voix qu’il faudra surveiller à tout prix, celle de Marie-Sarah Bouchard, qui signe un premier livre plus que prometteur. Écrites en fragments, d’une écriture leste doublée d’un sens de l’observation aiguisé, d’une qualité égale, les 12 nouvelles qui composent Pas besoin de dire adieu mettent en scène des personnages, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, attachants ou non, dont le point commun est celui de fuir. Qui une relation amoureuse pour une autre, qui sa vraie nature, qui ses responsabilités de père, qui un emploi pour lequel on a trop donné de soi, qui une amitié condamnée à s’étioler… « Une étrange paix, comme une résignation, gagne peu à peu son conducteur. Il pensera à eux, parfois, souvent. » Tantôt mûrement réfléchis, tantôt spontanés, ces élans de fuite, abandons ou moments de lâcheté illustrent avec acuité nos propres doutes, faiblesses, mensonges et contradictions, tout en mettant en lumière notre instinct de survie, notre lucidité, notre humanité.

Pas besoin de dire adieu ★★★ 1/2 Marie-Sarah Bouchard, Boréal, Montréal, 2023, 162 pages