«Un grondement féroce», Léa Arthemise

Troisième roman de Léa Arthemise (Question de géométrie, Liana Levi, 2016), Un grondement féroce est pour le moins déroutant. Dédié à Dany Longo, imprévisible héroïne de La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil (Denoël, 1966), de Sébastien Japrisot, ce récit labyrinthique flirtant avec le polar et le roman historique est relaté du point de vue d’une narratrice à l’imagination fertile. Tout en racontant la vie de son amie Mia Clark, énigmatique autrice disparue près du viaduc Rosemont-Van Horne, elle tisse des liens entre les destins du personnage du roman à succès de la première et celui de William Van Horne. « La nostalgie est un motif récurrent dans Un grondement féroce, ainsi que dans vos récits personnels, à Mia et à toi, William. » À mesure que le lecteur se laisse doucement mener dans ce roman à tiroirs, où la frontière entre la réalité et la fiction est poreuse, Léa Arthemise accélère la cadence, multiplie les indices et le tient captif jusqu’à la fulgurante finale.

Un grondement féroce ★★★ 1/2 Léa Arthemise, Héliotrope, Montréal, 2023, 230 pages