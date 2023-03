«Ces mauvaises femmes», María Hesse

« Folles, putes, sorcières, casse-couilles, manipulatrices… En somme, MAUVAISES. Voilà la case dans laquelle on met les femmes, parfois dès l’enfance, dès qu’elles franchissent la ligne. » Biberonnée aux contes de fées et gavée au cinéma hollywoodien, l’autrice et illustratrice espagnole María Hesse (Frida Kahlo, Le désir, Marilyn) remonte jusqu’à l’Antiquité pour raconter à sa manière comment les femmes ont été conditionnées à travers les siècles à ne pas franchir les limites imposées par le patriarcat. Des grands philosophes aux cinéastes de science-fiction, des mythes grecs aux comédies romantiques, de l’Ancien Testament aux chansons pop, des contes pour enfants aux films noirs : tout y passe ! Orné de magnifiques illustrations aux couleurs et aux formes luxuriantes, parfois échevelé, incluant quelques erreurs factuelles, cet essai graphique revendique avec fermeté, vigueur et humour la réhabilitation de figures historiques, mythiques et littéraires ainsi que la création de modèles positifs.

Ces mauvaises femmes ★★★ 1/2 María Hesse, traduit par Éloïse de la Maison, Presque Lune « Lune froide », Rennes, 2023, 172 pages