«Héroïnes et tombeaux»: dévorer l’Amérique

Dans Françoise en dernier (Le Quartanier, 2018), second roman de Daniel Grenier, une adolescente de la banlieue de Montréal entreprenait, à la fin des années 1990, un grand pèlerinage à travers l’Amérique pour partir à la rencontre d’Helen Klaben, cette femme qui, trente ans plus tôt, avait survécu 49 jours dans une forêt du Yukon après l’écrasement de son avion.

Avec Héroïnes et tombeaux, à paraître cette semaine en librairie, l’écrivain reprend les contours de l’univers esquissé dans son livre précédent — ainsi que certains personnages secondaires — pour se catapulter vingt ans plus tard, dans les tréfonds du Brésil ; une suite qui, sur le plan narratif, se passe très bien du livre qui la précède. « Je sentais le besoin de créer un univers en expansion, qui prend corps d’un roman à l’autre, explique Daniel Grenier. Alors que le premier était un récit d’aventures plus conventionnel sur le plan de la forme, le second est beaucoup plus éclaté, presque ésotérique. C’est une extension d’un même univers. »

Le récit tourne donc autour d’Alexandra, une jeune femme qui, dans le roman précédent, avait cheminé aux côtés de Françoise pendant quelques jours lors de son périple. Aujourd’hui journaliste, elle se rend à Uruguaiana, au Brésil, pour faire la lumière sur la mystérieuse disparition de l’écrivain Ambrose Bierce, survenue un siècle plus tôt. Elle se retrouvera malgré elle dans l’univers ténébreux et périlleux d’une secte mystérieuse.

Hommage à Ernesto Sábato

L’idée d’un univers en expansion, Daniel Grenier l’a empruntée à l’écrivain argentin Ernesto Sábato, dont les trois uniques romans forment la trilogie de Buenos Aires.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le titre du nouveau livre de Daniel Grenier semble familier. Il fait directement référence au deuxième opus de cette trilogie, Héros et tombes (1961), allant jusqu’à en reprendre la structure, les codes et les thèmes. « Plus qu’un hommage, mon roman est un palimpseste de l’oeuvre de Sábato. J’ai littéralement inséré mon roman à l’intérieur du sien, je l’ai divisé de la même manière, avec le même nombre de parties et de chapitres. »

Comme Sábato, Daniel Grenier transforme la quête de ses personnages, les dédales, les frontières, l’architecture et la langue d’une ville en miroirs de la condition humaine. Comme Sábato, il insère dans son roman un rapport écrit par un personnage paranoïaque et exalté, qui introduit une hypothèse présente dans l’ensemble du livre : celle du complot mené par une secte qui cherche à dominer le monde.

La secte des aveugles imaginée par le romancier argentin devient ici une secte anthropophage, une occasion pour le Québécois d’exploiter sa fascination pour le cannibalisme littéraireet le Manifesto Antropofago (1929) d’Oswald de Andrade ; une lecture fondamentale pour la constitution de l’identité brésilienne contemporaine. « L’écriture de ce roman a été guidée par mes obsessions. Je suis passionné par le Brésil, la langue portugaise et la littérature brésilienne. »

Prendre un territoire à bras-le-corps

L’auteur poursuit donc l’exploration du territoire américain entamée dans son premier roman, L’année la plus longue (Le Quartanier, 2015), étendant cette fois son imaginaire au-delà des frontières de l’Amérique du Nord.

« Je me suis souvent reconnu dans l’expérience brésilienne. S’il y a un pays, en Amérique latine, qui peut comprendre la situation insulaire du Québec, c’est lui. Ils sont entourés par la langue espagnole et la culture hispanophone, et ça influence, comme ici, leur façon de se concevoir. C’est aussi un réflexe chez moi de ne pas aller vers l’Europe, qui est au centre de la littérature occidentale. »

Le Manifeste anthropophage au coeur du récit est le résultat d’un mouvement artistique qui, dans les années 1920, souhaitait repenser la dépendance culturelle du Brésil et prônait l’appropriation et l’imitation des cultures étrangères. « Ne m’intéresse que ce qui n’est pas à moi », cite par ailleurs Daniel Grenier en épigraphe d’Héroïnes et tombeaux. Il pose ainsi la question de la responsabilité qu’ont ceux qui choisissent de raconter les histoires des autres.

« C’est une réflexion qui m’habite et que je cherche depuis longtemps à mettre en mots. Le roman reflète mon propre déchirement, mon questionnement sur ce qu’on demande à la fiction de faire versus ce qu’elle a le droit de faire. Ces discussions, que nous tenons présentement un peu dans l’hostilité, ne me briment pas, personnellement, comme écrivain. Elles s’avèrent au contraire très fécondes. »

En plus d’une secte qui chercherait à dominer le monde, le cannibalisme se répand comme une traînée de poudre dans le roman de Daniel Grenier lorsqu’un virus, qui affecte le goût et l’odorat des gens, pousse ces derniers à s’entredévorer. Un clin d’oeil à la pandémie, mais surtout une façon, pour le romancier, de pousser ses interrogations sur l’appropriation culturelle à l’extrême.

« Le Brésil n’est pas le seul pays en Amérique latine à avoir voulu s’imaginer une culture post-raciale, détachée de l’Europe. Cette construction correspond quand même à la vision que les Occidentaux, les Blancs, avaient d’eux-mêmes, et à leur rapport avec les tribus indigènes. Aujourd’hui, la polarisation au Brésil démontre que ce récit craque de partout. Je fais un lien symbolique avec le Québec. Nous aussi, on a de la difficulté à gérer notre récit national. Pour la première fois depuis la Conquête, on se fait dire que la vision de victime éternelle que nous avons de nous-mêmes n’est peut-être pas réaliste. »

Fidèle à ses habitudes, l’écrivain entremêle le réel et la littérature, fictionnalise les écrivains et leurs oeuvres et s’amuse à joncher son roman de références culturelles, qui s’imbriquent organiquement dans le récit d’aventures qu’il a concocté. « Mon objectif, ce n’est vraiment pas d’écrire un roman cryptique et indigeste. J’aime l’idée que des lecteurs puissent éprouver du plaisir et embarquer dans l’histoire sans connaître ces références. Mais ça m’amuse aussi d’offrir la possibilité de creuser dans toutes les directions, et de pousser plus loin certaines réflexions du livre sur les rapports entre vrai et faux, entre réalité et vraisemblance. »

Héroïnes et tombeaux Daniel Grenier, Héliotrope, Montréal, 2023, 384 pages