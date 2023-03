Comment transmettre le goût de la culture à son adolescent ?

Une collègue me raconte la fois où elle a emmené son fils voir J’aime Hydro, elle avait estimé que la modernité du propos, les préoccupations mises en avant dans la pièce et la performance extraordinaire de Christine Beaulieu éveilleraient son intérêt. Mais à l’entracte, l’ado a déclaré s’ennuyer ferme… puis glissé ses écouteurs dans ses oreilles pour mieux endurer la suite.

Je renchéris en détaillant les contorsions pas possibles de ma fille sur sa chaise la fois où, comme elle aimait chanter, j’avais cru pertinent de nous prendre deux billets pour un spectacle de Claude Dubois. Rendue à la cinquième chanson, elle était agenouillée par terre, dos à la scène, la tête sur la banquette, affichant une grimace figée entre douleur, exaspération et Le cri d’Edvard Munch. Il n’y a pas eu d’entracte et le spectacle, qui durait trois heures, s’est vu bonifié de plusieurs généreux rappels. Entre revivre ce moment et se faire enlever un ongle incarné, je crois qu’elle choisit sans hésiter le fauteuil du podiatre à celui de la Place des Arts.

Comment transmettre à nos jeunes l’envie de se rendre au théâtre, aucinéma, au musée ou, pire encore, à la bibliothèque ? Ce n’est pas parce qu’il y a des livres à la maison et qu’elle me voit le nez dedans que mon intérêt pour la littérature s’est transmis à la chair de ma chair. Vous dire le plaisir que me procure le fait d’apercevoir, dans le bordel perpétuel de sa chambre d’adolescente de 15 ans où l’on jurerait qu’un ouragan passe chaque jour, Kukum de Michel Jean, Là où je me terre de Caroline Dawson, des romans graphiques comme Tamara Drewe de Posy Simmonds et Mausd’Art Spiegelman (merci à sa prof de français) parmi ses affaires d’école, restants de lunchs, bas sales, gobelets vides de thé aux bulles.

Pendant la relâche, j’ai eu l’idée d’emmener ma fille au théâtre. Après avoir étudié attentivement la programmation de tous les établissements de la ville, hésité entre Je t’écris au milieu d’un bel orage, inspirée des correspondances amoureuses d’Albert Camus et de l’actriceMaria Casarès, et le documentaire scénique Pas perdus d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, j’ai arrêté mon choix sur la pièce Hedwig et le pouce en furie, portée par un Benoît McGinnis au sommet de sa forme.

Ma fille est ressortie de là avec des points d’interrogation dans les yeux, se demandant comment il se faisait qu’une pièce aussi audacieuse, voire punk, attire une majorité de personnes âgées… Alors, j’ai dû lui expliquer que c’était pas mal elles, ces personnes aux têtes blanches, qui font rouler l’économie culturelle, achètent les romans, les albums, prennent des abonnements annuels dans les théâtres, etc.

J’ai aussi traîné Charlotte au cinéma pour Le plongeur. Elle est retournée voir le film une deuxième fois avec ses amies. Puis une troisième avec moi, après avoir appris qu’une représentation spéciale aurait lieu au cinéma Beaubien, lors de laquelle l’équipe du film serait sur place.

Pendant que défilait le générique, le réalisateur Francis Leclerc, l’auteur Stéphane Larue, plusieurs comédiens (dont Henri Picard) sont montés sur la scène. Les questions du public étaient pertinentes et les réponses des artisans, éclairantes. Quelque chose de magique s’est passé durant cette demi-heure lors de laquelle nous avons franchi ensemble le quatrième mur.

À notre sortie du Beaubien, surprise ! Le jeune acteur Henri Picard attendait seul dehors, comme un quidam. Charlotte a bravésa gêne et le flot de spectateurs pour aller lui dire à quel point le film lui avait plu. On a pris une photo et, au retour, écouté dans la voiture des chansons tirées de la trame musicaledu film : Smack my Bitch Up de Prodigy, Like Spinning Plates de Radiohead, Miss Ecstasy de Dumas, La nuit dérobée des Chiens…

Alors que je boucle cette chronique, elle me fait signer une feuille pour une sortie scolaire. Les élèves iront au théâtre Jean-Duceppe découvrir Manikanetish, adaptée du roman de l’essentielle Naomi Fontaine.L’histoire d’une enseignante de français en poste dans une réserveinnue qui raconte la vie de ses élèves et les initie au théâtre. J’ai hâte de connaître les impressions de Charlotte sur la foule, la pièce ou un comédien cute. Je remercie tous ces profs qui se fendent en quatre pour initier nos adolescents à des oeuvres qui les enthousiasmeront — ou pas.