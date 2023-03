La couverture d’un livre, une invitation à la découverte

Le vieil ancêtre du livre, le papyrus, n’avait pas à proprement parler de couverture pour annoncer ses couleurs. Ce premier support d’écriture ne cessera de se transformer au fil des siècles, devenu de plus en plus accessible au rythme des avancées technologiques. L’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg et le raffinement des techniques de reliure changeront la perception symbolique du livre. Jusqu’à la Renaissance,il était considéré comme un objet précieux, car il contenait des textes religieux et sacrés ; le bon peuple n’avait pas l’autorisation d’y toucher.

En synchronisme parfait avec la révolution industrielle, l’apparition des couvertures amovibles, de la chromolithographie et du papier bon marché stimuleront l’arrivée des magazines illustrés, du « paperback book » et de son équivalent français, le livre de poche. S’il est sans doute vrai que l’on ne juge pas un livre à sa couverture, celle-ci s’est depuis longtemps pliée aux principes de la société marchande. Et elle peut aussi constituer une oeuvre d’art à part entière.

Entre le commerce et l’expression artistique, le désir d’être accrocheur et l’envie de jouer la carte de la subtilité, qu’est-ce qui guide les illustrateurs et les éditeurs au moment de concevoir une couverture ? Le processus n’a rien d’une science exacte, relève aussi bien de l’instinct que de quelques lignes directrices qui font en sorte que les ouvrages d’une maison d’édition se démarquent aisément d’une autre sur les étagères d’une librairie ou d’une bibliothèque.

« Qu’est-ce qu’une bonne couverture ? Je n’ai pas la prétention de le savoir, lance d’entrée de jeu Benoit Tardif, directeur artistique et copropriétaire des Éditions de Ta Mère. Notre but, c’est de faire un beau livre, et que la couverture en devienne l’emblème. » Chaque livre de cette maison d’édition porte d’ailleurs un emblème différent, même si la griffe de Benoit Tardif constitue le principal fil conducteur.

« Au début, nous avions une grille graphique plus stricte d’un livre à l’autre, dit l’illustrateur, responsable de la majorité des couvertures de sa maison d’édition. Mais cela limitait nos choix. Maintenant, si le logo de la maison ne marche pas avec la couverture, on ne le met pas. » Résultat : des illustrations aux couleurs vives, aux formes simples, attirant tout de suite le regard. Selon Benoit Tardif, Manipuler avec soin, de Carolanne Foucher, Verdunland, de Timothée-William Lapointe et Baron Marc-André Lévesque, ainsi que Haute démolition, de Jean-Philippe Baril Guérard, atteignent parfaitement leur cible. En ce qui concerne ce dernier livre, l’illustrateur est tout aussi fier de son succès, de son impact, que de la force de frappe de la couverture avec ce cercle de briques rouges se refermant sur un humoriste.

Le règne de la beauté

« Une couverture doit évoquer l’esprit du livre, mais de la façon la plus ouverte et la plus attractive possible, idéalement en un regard. C’est un concours d’attirance et de beauté », déclare Antoine Tanguay, président et fondateur des éditions Alto. Même si selon lui, et à regret, « on juge encore beaucoup trop le livre à sa couverture ».

Il n’en demeure pas moins que celles concoctées par Alto ne passent pas inaperçues, comme en témoigne Guilaine Spagnol, propriétaire de la librairie La Maison des feuilles, à Montréal. « Les clients me font beaucoup de remarques sur leur beauté », dit celle pour qui les couvertures sont d’une grande importance. Car comme lectrice, surtout devant les auteurs dont elle ignore tout, il s’agit d’un véritable incitatif à y voir de plus près. Elle donne comme exemple les ouvrages de l’auteur anglais David Mitchell (L’âme des horloges, Les mille automnes de Jacob de Zoet).

Sur le plan graphique, Antoine Tanguay aborde différemment l’oeuvre d’un écrivain étranger et celle des auteurs d’ici. « Pour Dominique Fortier ou Heather O’Neill, j’ai une maquette québécoise, mais pour les auteurs d’ailleurs, je me lâche un peu plus lousse ! » À un point tel, d’ailleurs, qu’il explique une partie du succès de David Mitchell (« très connu à travers le monde, mais très peu au Québec ») par l’opulence et la singularité de chaque couverture de ses livres offerts en français chez Alto. « J’ai fait la totale, et je me suis fait plaisir », déclare l’éditeur de Québec.

Cette notion de plaisir doit aussi guider celles et ceux qui ont pour mission d’offrir un écrin, ou une robe, à toutes ces histoires déposées sur le papier. « Je vois cela comme une affiche de film, quelque chose sur lequel on va projeter plusieurs sens, plusieurs questions », résume Sara Hébert, autrice et collagiste, pour qui les friperies et les marchés aux puces sont autant des terrains de jeu que des cavernes d’Ali Baba. Toujours à la recherche de magazines, et d’images de toutes sortes, elle aime agencer ses découvertes pour leur donner un nouvel éclat, ou une vision complètement détournée. En somme, il s’agit d’une sorte de « scrapbooking » sophistiqué dont Sara Hébert est friande.

Entre opulence et dépouillement

« Illustrer un livre, c’est un jeu de perceptions », dit celle qui a concoctéles couvertures de La fille d’elle-même, de Gabrielle Boulianne-Tremblay (Marchand de feuilles), et La trajectoire des confettis, de Marie-Ève Thuot (Les Herbes rouges). Sa démarche pourrait ressembler à celle d’une équilibriste ; parfois en plein contrôle sur le fil de fer, parfois loin des attentes de celles et ceux qui réclament ses services. « Pour la couverture de La fille d’elle-même, on désirait voir une belle fille aux cheveux blonds, une robe, une maison, et il fallait intégrer tous ces éléments dans un petit format. Je crois que c’est réussi, car ça attire l’oeil. À l’opposé, j’ai déjà fait 60 essais pour une couverture et, à la fin, on a opté pour une photo de l’autrice… » Quant à son propre livre paru il y a quelques mois, Bijou de banlieue (Marchand de feuilles), Sara Hébert savait exactement ce qu’elle voulait, et son éditrice lui a vite donné son accord.

Une illustration ou la photo de l’auteur — Amélie Nothomb, par exemple, trône toujours sur les exemplaires de ses romans — est-elle essentielle pour assurer au livre la meilleure trajectoire ? Selon Antoine Tanguay, qui a proposé ces dernières années des couvertures joliment audacieuses (Le Christ obèse, de Larry Tremblay ; Maleficium, de Martine Desjardins ; N’essuie jamais de larmes sans gants, de Jonas Gardell),la sobriété peut aussi s’avérer une excellente carte de visite.

Il en veut pour preuve la démarche esthétique de la maison d’édition Le Quartanier. « C’est un bel exemple de dépouillement, souligne Antoine Tanguay. Même police, même format, il n’y a que la couleur qui change : c’est instantanément reconnaissable, et c’est brillant ! » Entre l’opulence et le dénuement, le véritable écueil à l’heure de concevoir une couverture serait de se laisser guider par des considérations bassement commerciales, ou le simple mauvais goût, selon Guilaine Spagnol. « Une couverture très laide, très datée, avec des couleurs criardes et une typographie un peu moche ne me feront certainement pas regarder ce livre en premier », dit-elle de façon catégorique.

Jeu de perceptions et d’équilibrisme, selon Sara Hébert, la conception d’une couverture apparaît comme un élément essentiel à sa mise en marché, à sa pérennité, ainsi qu’à l’image de la maison d’édition qui y est associée. Si l’éditeur possède sa vision de l’ouvrage à paraître, et qu’il inclut l’auteur dans sa démarche — ce n’est pas toujours le cas —, sa mission première, et la plus exigeante, est celle de transformer un manuscrit en livre, véritable travail de longue haleine. Pour Antoine Tanguay, la cause est entendue : « Une très jolie couverture ne pourra jamais être le bon maquillage d’un mauvais roman. »