«Les girafes en feu»: la revanche des endormis

Sur la célèbre toile La girafe en feu du peintre surréaliste Salvador Dalí, deux immenses figures féminines sans visage, l’une traversée de tiroirs, l’autre tenant un lambeau de chair rouge, marchent sur un sol ocre désert. En arrière-plan, une girafe est en proie aux flammes. Peinte en 1937, pendant la guerre civile espagnole et quelques mois avant l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie, cette huile sur bois a été décrite par l’artiste comme « un présage de guerre ».

Dans le roman Les girafes en feu, de Gabriel Allaire, la toile est bel et bien à l’origine d’un conflit, lorsqu’une représentation laminée de l’oeuvre, suspendue dans une salle communautaire d’une résidence pour aînés, embrase les passions révolutionnaires de grands-parents et de leurs adolescents, déterminés à ramener la quiétude dans leur ville.

C’est que, dans leur municipalité de Granby, un parc zoologique — pas celui auquel vous pensez — suscite un intérêt renouvelé auprès de la communauté internationale depuis qu’Olaf, un gorille vedette de cinéma, y a été admis comme pensionnaire. Nostalgiques de succès passés, de grandes vedettes d’Hollywood défilent, dans l’espoir de faire revivre, l’espace d’un instant, gloire et admiration.

Soucieux de profiter de cette possibilité de croissance et de profits, le propriétaire du zoo et de l’hôtel adjacent conclut un partenariat avec une famille d’entrepreneurs du coin : Daniel Fortin, Nancy Vallée et leur fils, Émile. Ensemble, ils organisent des banquets exclusifs, lesquels offrent aux célèbres visiteurs des expériences insolites et un accès privilégié aux animaux ; banquets qui, jusqu’au petit matin, empêchent les honnêtes citoyens de dormir.

En guise de protestation, un groupe de mascottes révolutionnaires mené par un artiste graffiteur prend d’assaut les rues de la ville pour réclamer le droit au sommeil et prôner les vertus de la grasse matinée.

Le cheminement d’une idée

Cette histoire absurde et pour le moins rocambolesque ne ressemble en rien au plan initial qu’avait esquissé Gabriel Allaire, au commencement de l’écriture. « C’est un peu une erreur, admet-il en riant, attablé dans un café de la rue Villeray, à Montréal. J’ai d’abord voulu écrire l’histoire d’un personnage qui comprend que le monde est gouverné par des insomniaques, une idée qui m’est venue en pensant au champ lexical — dérivé de l’insomnie — qu’on utilise pour décrire le monde : terres éreintées, océans vidés, etc. Bref, ce personnage pense que la solution pour que le monde aille mieux est de dormir plus. J’ai commencé à écrire, mais le héros dormait tout le temps, et c’était plate en tabarouette. »

De ce premier jet, une scène lui est toutefois restée ancrée en tête, celle d’une manifestation pour le droit au sommeil, où les participants se couchent au sol pour dormir. « Je suis convaincu que la prochaine révolution va se faire avec des gens couchés, dit-il en réfléchissant à voix haute. Après, j’ai développé des personnages, et ils se sont approprié mon idée. Au lieu d’écrire un roman pamphlétaire, j’ai composé une rom com sur l’acide. Il y a un monde entre le projet idéalisé et le projet final, et je dois apprendre à en faire le deuil. Un jour, j’aurai peut-être les moyens d’écrire mon idée de départ. »

Cette idée sur la révolution par le sommeil s’est donc transformée en une réflexion sur notre rapport au travail et sur le statut qui est accordé à ceux, trop jeunes ou trop vieux, qui ne font pas partie de ce système au coeur de notre économie. « En écrivant, je me suis interrogé sur ce qui fait rêver les femmes de 74 ans. Pourquoi s’intéresse-t-on davantage aux rêves de la jeunesse qu’à ceux des aînés ? Je pense que c’est parce que les jeunes ont encore le pouvoir de capitaliser, de monétiser leurs aspirations, alors que si un vieux souhaite danser le ballet, on ne l’imagine pas monter sur les planches et se joindre aux Grands Ballets. Mais n’a-t-il pas le droit de juste vouloir danser ? »

C’est donc cette capacité de s’arrêter, de prendre le temps de rêver, qui unit adolescents et aînés dans Les girafes en feu, et qui leur permet d’amorcer une révolution qui veut permettre aux citoyens de reconnecter avec leurs désirs et leurs passions, de repenser ce qui est réellement important pour eux, de songer à une croissance autre que financière.

Les paradoxes du travail

Au centre de ce grand mouvement, la génération du milieu, représentée par le couple à la dérive que forment Daniel et Nancy, confond ambition et passion, se perd dans un dédale d’heures qu’elle oublie de compter, s’essouffle, s’éloigne de ce qui compte pour atteindre sa vision du succès.

« Il y a beaucoup de paradoxes dans le travail. C’est intéressant comme il peut être fédérateur et destructeur à la fois. C’est un privilège d’aimer son travail. Tellement qu’on a parfois l’impression qu’il va nous échapper si on n’investit pas une somme astronomique de temps dedans. Mais au détriment de quoi ? Daniel, par exemple, ressent cette pression souvent imposée aux hommes d’être les pourvoyeurs, de subvenir aux besoins de leur famille. Mais cette pression l’oblige à regarder ceux qu’il aime de loin. »

Gabriel Allaire est conscient des étiquettes qu’on pourrait vouloir accoler à son livre : moralisateur, pamphlétaire, nostalgique… « Je ne sais pas pourquoi on connote ces termes péjorativement en littérature. Ce que j’aime, c’est les regarder sous un angle différent, les manipuler pour en faire quelque chose de décalé et d’original. »

Engagé ou non, le roman ne se conclut sur aucune réponse claire aux constatations et réflexions qui en émanent. Sauf peut-être celle de choisir de s’aimer, malgré tout. Parce que l’amour, comme le sommeil, est peut-être le geste le plus radical qui soit.

Les girafes en feu Gabriel Allaire, Leméac, Montréal, 2023, 320 pages