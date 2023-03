«Introduction à la vie sans fin»: un monde en soi

Un réflexe de pensée, développé j’imagine depuis les premières années d’école, nous fait croire qu’une question commande une réponse. Il arrive même que l’on s’irrite des gens qui répondent à une question par une autre. Or, Vincent Lambert, dans son Introduction à la vie sans fin, ne se détourne d’aucune question, la constituant nourriture de son insatiable curiosité. Et, de la même façon que le plaisir est dans le voyage, non dans la destination, il admet que « le silence, peut-être, est la réponse ».

Voilà les premières fondations de son essai, constitué de 25 textes, où il se propose de sonder notre rapport au monde, prenant comme ancrage de départ la littérature, qui est, « comme le rêve, le grand réservoir de nos virtualités ».

D’emblée, il s’interroge sur la réalité, d’un point de vue collectif tout autant qu’individuel, proposant l’idée qu’à force de ne pas la remettre en question, nous avons peut-être oublié son caractère malléable : « Il est possible que nous ayons perdu un certain sens de l’illusion, la capacité d’inclure dans notre idée commune de la réalité un doute sur la réalité même de cette réalité. »

Selon lui, nous traversons la réalité, de la même façon qu’elle nous traverse, soumise de facto à une certaine subjectivité. L’idée que nous habitons le monde comme le monde nous habite est récurrente, rappelant l’humanité à une nécessaire humilité : « Et ce qui m’est apparu […], c’est à quel point nous sommes dans notre bulle à nous, les humains, à quel point notre monde à nous semble évoluer en circuit fermé dans le grand règne du vivant, étranger à cette “communauté merveilleuse où nous introduit notre corps.” »

Pour le dire autrement : « Rien de ce qu’on voit ne vit par lui-même. » C’est une pensée écologique qu’il nous livre, cherchant un équilibre entre notre individualité, la collectivité humaine et le monde du vivant, au moment où la faillite de cette cohabitation semble imminente.

Dans une langue rythmée, leste, jouissive et limpide, Vincent Lambert nous parle avec une autorité très humble, nourrie d’humour et de lucidité, intriquant avec aisance son quotidien et la pensée de très nombreuses références — dont l’amplitude est impressionnante.

Le poète, essayiste et enseignant est convaincant. Non parce que ses arguments sont indéniables, mais précisément parce qu’il se refuse à toute conclusion tranchée, saisissant plutôt les certitudes de notre époque pour vérifier s’il n’y aurait pas, par-delà les murs qu’elles érigent, d’autres possibles.

Il ressort de cette posture une série de paradoxes qui, assumés, rendent compte de la complexité du monde, nous permettant de mieux l’appréhender. Le cheminement intellectuel d’Introduction à la vie sans fin nous frappe, mais ce qui en reste est la portée de son ancrage sensible au vivant : « Le paradoxe, l’impossible possibilité, ce n’est pas seulement d’être au monde, c’est d’avoir le monde à l’intérieur ; ce n’est pas seulement de l’habiter, c’est de sentir qu’il nous habite. »

Introduction à la vie sans fin ★★★★ Vincent Lambert, Boréal « Papiers collés », Montréal, 2023, 256 pages