«Mungo»: thérapie et conversion

Glasgow, ville la plus populeuse d’Écosse, ville ouvrière saignée par les années Thatcher, n’en menait pas large au tournant des années 1990.

Maureen, trente-quatre ans et mère de trois enfants, alcoolique à la remorque de ses pulsions et d’une vie amoureuse instable, n’aime pas que ses adolescents l’appellent maman en public. Il lui arrive aussi de disparaître pendant des jours ou même des semaines.

Mungo, quinze ans, ainsi que sa grande soeur, Jodie, doivent la plupart du temps s’occuper seuls d’eux-mêmes. Leur père est mort poignardé quand Mo-Maw était enceinte de Mungo. Hamish, dit Ha Ha, le plus vieux des Hamilton — que tout le monde déteste —, est quant à lui lié à un gang de rue criminel qui ne pense qu’à en découdre avec les « Fenians », les catholiques.

On se souviendra peut-être qu’avec Shuggie Bain (Globe, 2021), un récit d’inspiration autobiographique, Douglas Stuart, né à Glasgow en 1976, nous avait entraînés au coeur d’un quartier pauvre du Glasgow des années 1980 — alcoolisme, pauvreté et maternité indigne. Avec plus de force encore, Mungo, son second roman, nous replonge dans cet univers bigarré et sans fard.

Garçon doux et gentil, « prêt à fairen’importe quoi pour que les autres se sentent mieux », Mungo tient son prénom du saint patron de Glasgow. Tout dans la vie du garçon était lié à leur mère indigne. Malgré cela, Mungo était « son confident, sa bonne, son coursier. Il était son miroir flatteur, son journal intime d’adolescente, sa couverture électrique et son paillasson. Il était son meilleur ami, le chien qu’elle ne sortait jamais, sa plus grande histoire d’amour. Il était son soupçon de joie les jours mornes, l’unique rire dans son public ».

Les sens en éveil, l’adolescent va développer une amitié, nouvelle et troublante, avec un voisin catholique de son âge, James, dont la mère est morte et le père, absent la plupart du temps, travaille sur une plateforme pétrolière au large de l’Écosse. Porté par sa différence, une homosexualité qui ne peut que le stigmatiser dans cet univers de virilité de façade, James, ne serait-ce que pour survivre, ne pense qu’à s’enfuir et à recommencer sa vie loin d’ici.

Après avoir été informée d’un rapprochement « suspect » entre les deux adolescents, la mère de Mungo va confier son fils à deux hommes qu’elle connaît à peine, croisés à une rencontre des Alcooliques anonymes. Le temps d’une fin de semaine de pêche, les deux poivrots vont s’occuper de l’adolescent. Pour Mungo, qui n’était jamais sorti de Glasgow, qui n’avait jamais vu un lac ou un château en ruines ailleurs que sur une boîte de biscuits, il y aura un avant et un après.

« Pour les activités masculines. Tu vas devenir un homme », lui promet sa mère. Sans pouvoir imaginer qu’elle en fera aussi à la fois une victime et le maître d’oeuvre de sa propre vie.

Livre tragique et violent à plusieurs titres, croisement entre Confessions d’un masque et Délivrance, récit d’une thérapie de conversion qui tourne mal, à la fois sombre et lumineux, Mungo est aussi une histoire d’émancipation accélérée. Poignant et impossible à oublier.

Mungo ★★★★ Douglas Stuart, traduit de l’anglais (Écosse) par Charles Bonnot, Globe, Paris, 2023, 480 pages