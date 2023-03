Géographe d’origine française, Maxime Jolivel vit au Québec depuis 2007. Toujours prêt à « fuir la médiocrité urbaine », il fut poussé par sa soif d’aventures sauvages à découvrir la Côte-Nord, une région « protégée par sa dureté » du tourisme de masse qui dénature tout ce qu’il touche. De façon plutôt directe, sans lyrisme mais avec des éclats de philosophie, il nous raconte dans Inspiration sauvage. Côte-Nord sa déjà longue fréquentation de cette région du Québec. Plus précisément, quatre escapades faites avec des amis, déclinées en autant de saisons différentes et d’allers-retours sur la route 138. Ce contemplatif multiplie ainsi les descriptions de paysages, raconte la pêche à l’anguille ou à la truite de mer (« Graal du pêcheur à la ligne »), évoque sa première expérience (éprouvante) de chasse à la sauvagine, compte les moments de grâce et les mouches noires, les bivouacs sous les étoiles et les feux de camp. Un récit par moments un peu didactique, mais dont l’enthousiasme est contagieux.

Inspiration sauvage Côte-Nord ★★★ Maxime Jolivel, Robert Laffont, Québec, Montréal, 2023, 160 pages