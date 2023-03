Le silence des braises, première parution d’Alec Serra-Wagneur, nous offre huit nouvelles dont les trajectoires, distinctes, créent une unité par l’ambiance qui s’en dégage et cette façon immersive de s’inscrire dans le vivant. À pied en forêt, à vélo dans les montagnes ou en patin nordique sur une rivière isolée, notamment, les personnages se mesurent aux éléments. Au coeur de lieux sauvages, empreints d’une sagesse qui les précède et qui les dépasse, les protagonistes tentent d’accéder à cette voix intérieure qui peine à se révéler dans le bruit de la civilisation. Dans un style dépouillé, le primo auteur nous invite à des univers touffus qui recèlent une inquiétante étrangeté. Sur le chemin de la paix, les personnages butent, se questionnent, revisitent leur passé, trimballant leur mystère à l’abri des regards avec la volontéde se dévoiler à eux-mêmes : « Je voulais passer à travers la forêt sans avoir à l’affronter, sans porter le poids d’une vie à sauver, sinon la mienne. »

Le silence des braises ★★★ Alec Serra-Wagneur, La maison en feu, Montréal, 2023, 160 pages