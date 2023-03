«Forteresses et autres refuges», Rafaële Germain

S’appropriant les souvenirs que sa mère lui a légués, dépoussiérant une histoire « qui s’est incrustée et a fait des racines », Rafaële Germain revisite avec sensibilité ces Forteresses et autres refuges familiaux. Fille de Francine Chaloult et de Georges-Hébert Germain, elle raconte « les images qui ont poussé là [en elle] depuis qu’[elle est] petite, à l’ombre des histoires qu[e sa mère] [lui] a contées ». Dans une écriture sentie, poétique et assumée, l’autrice investit son thème de prédilection avec une force vive. Ouvrant les portes de la maison familiale qui ne dormait jamais, où « absolument personne ne chantait jamais autrement qu’en français », Germain raconte son enfance, celle de cette petite Noire-Suie qui ne souriait pas, la rage de vivre de ses parents jusqu’aux derniers moments de sa mère, « une forteresse ravagée […] un déluge au milieu du désert » qui avait refusé jusqu’à la toute fin d’accepter cette fatalité qu’est l’alzheimer. Une traversée bouleversante et profondément humaine.

Forteresses et autres refuges ★★★★ 1/2 Rafaële Germain, Québec Amérique, Montréal, 2023, 128 pages