«Ma France»: le déclin français voilé par l’emphase?

L’essai autobiographique de Jocelyn Coulon, intitulé Ma France, est rempli de fines analyses du réputé politologue, né au Québec en 1957 d’une mère canadienne-française, Andrée Deschênes, et d’un père français, Jacques Coulon, arrivé à Montréal en 1953. Ses parents se sont mariés, précise-t-il, amusé, « non sans que mon père se soit fait baptiser quelques heures avant, une exigence de mon très catholique grand-père maternel » !

Jacques Coulon appartenait à cette minorité de Français que certains de leurs compatriotes, tournés vers le passé, qualifient en souriant d’« impies ». Les moqueurs traitent souvent de « calotins » une tout autre minorité, qui inclut la gauche catholique, dont une grande figure, Jean-Marie Domenach (1922-1997), voit les Français, confrontés au déclin, comme « un “peuple drainé”, pour reprendre, écrit-il, la terrible expression que Gaston Miron appliquait au Québec ».

Comme Domenach, qui jugea sévèrement la domination française en Algérie avant que ce pays ne devienne indépendant en 1962, Jocelyn Coulon remet en cause « la légende dorée d’une colonisation paternaliste et civilisatrice ». Si, avant d’être élu président de la République française, Emmanuel Macron admet en 2017 que la colonisation « est un crime contre l’humanité », une fois élu, il « n’a jamais, déplore l’auteur, présenté d’excuses » aux peuples qui en ont souffert à cause de la France.

Encore comme Domenach, qui s’inquiète, dès 1995, du « crépuscule de la culture française », au point de penser qu’« à l’échelle du monde, la France commence à ressembler au Québec à l’échelle de l’Amérique du Nord », Coulon fait siennes les craintes d’Hélène Carrère d’Encausse. Il reprend les mots de l’historienne et femme politique française : « L’invasion de l’anglo-américain fait courir à notre langue un péril de mort. »

Le déclin de la France, Coulon a l’intelligence de le relativiser en se référant à Pierre-Antoine Delhommais, l’un des experts qui justifient le sous-titre de son essai : Portraits et autres considérations. Ce journaliste économique français s’en prend à la « survalorisation du passé » qui, à la télévision et au cinéma, embellit l’histoire de la France. Il corrige cette vision en mentionnant, entre autres, « les effroyables famines du grand siècle de Louis XIV, les conditions épouvantables des mineurs » vers 1900.

Comme pour se consoler de ce triste tableau, Coulon s’efforce de souligner qu’aujourd’hui la France reste, malgré tout, selon ses mots, « une grande puissance ». Elle « dispose, précise-t-il, de la deuxième armée opérationnelle au monde après les États-Unis ». Mais la fierté emphatique de Coulon réussit-elle à dissiper, chez lui, un sournois frisson d’horreur ?

Ma France ★★★ 1/2 Jocelyn Coulon, Éditions La Presse, Montréal, 2023, 204 pages