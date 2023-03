Notre sélection jeunesse du mois de mars 

Inséparable trio

Il est temps pour Crocus le serpent de quitter le marais et d’aller voir le monde. En chemin, il rencontre l’ourson Tulipe, qui l’invite chez lui, où il s’apprête à hiberner avec sa mère. Tandis qu’ils sont confortablement pelotonnés dans la grotte, Violette, la petite oiselle esseulée, se retrouve coincée dans la cheminée. C’est dans ce quotidien réconfortant que l’improbable trio se lie d’amitié. Avec Le club des amis — premier tome de cette série bédéesque —, Sophie Guerrive offre une fable animalière ponctuée de moments qui enrichissent le cours des jours. Campés dans une atmosphère chaleureuse, où l’odeur de confiture et de gâteau se mêle à la chaleur du feu, les personnages sensibles s’éveillent au monde avec candeur, craignent le Monstre Malpoli et le Feuillu, êtres maléfiques évoqués par la mère, sourire en coin, comme une façon de découvrir la vie. Les illustrations minimalistes et expressives deGuerrive laissent, quant à elles, toute la place à l’émotion vécue par les personnages. Une merveille.



Marie Fradette



★★★★

Sophie Guerrive, éditions 2024, Strasbourg, 2023, 56 pages. De 8 à 12 ans (sortie le 14 mars).



Expédition méduse

Quelque part dans l’océan Arctique, au point le plus au nord de la planète, la Dre Morley navigue sur les eaux glacées pour observer l’insaisissable méduse géante de l’Arctique. Un spécimen dont tout le monde parle, mais que personne n’a jamais vu. Alors que les scientifiques explorent les eaux profondes, fouillent pendant des mois afin de voir l’étonnante créature, le lecteur, complice, peut suivre le spécimen tout au long de la traversée. Dans La méduse géante de l’Arctique, Chloe Savage campe cette histoire, rythmée par les occupations et l’espoir de l’équipage, dans un décor rarement présenté en littérature jeunesse. Jouant de contrastes, elle offre des tableaux saisissants dans lesquels chaque détail compte. Le paquebot, d’un rouge vif, glisse sur la glace blanche, sous laquelle l’immensité bleue dévoile ses richesses. Le style photographique de Savage — qui rappelle celui de Michael Foreman — évoque l’atmosphère conviviale qui règne sur le pont tout comme dans les compartiments du bateau. Captivant.



Marie Fradette



★★★★

Chloe Savage, traduit par Anne Léonard, Albin Michel, Paris, 2023, 32 pages. Dès 5 ans.



L’amitié déçue

Ghostée, recueil de poèmes en vers libres de Sara Dignard, est d’abord l’histoire d’un coup de foudre d’amitié : « le jour 1 du secondaire 1 / tu l’as adoptée / ta soeur choisie ». Dans son adresse à la deuxième personne du singulier, la narratrice raconte son amitié avec « Léo / celle qui dépasse la ligne / insoumise / celle qui ouvre le chemin / en éclaireuse ». Une complicité intime et épanouie qui l’accompagne durant tout le secondaire, lui permettant de s’émanciper et de s’ancrer dans le monde. Or, voilà que Léo prend peu à peu ses distances, multipliant les signes de rupture : « Léo t’échappe / elle te fuit fait des détours / évite / tes yeux nids-de-poule ». Encaissant péniblement le choc, la narratrice nous livre la difficile traversée de ce premier deuil, où désespoir et résignation se succèdent : « tu apprends à recoudre la plaie / l’exposes au grand jour / fière de ta cicatrice ». Une écriture vibrante, au creux de la douleur, à l’orée de la joie retrouvée.



Yannick Marcoux



★★★1/2

Sar Dignard, Boréal, «Brise-glace», Montréal, 2023, 112 pages. À partir de 12 ans.



Refaire le monde entre amis

Pour ses 30 ans d’existence, Écosociété lance une nouvelle collection, « Radar », destinée à un lectorat d’adolescents et de jeunes adultes. Deux essais donnent le coup d’envoi : Gafam, le monstre à cinq têtes, de Philippe Gendreau, et S’engager en amitié, de Camille Toffoli. Celle-ci a « la conviction que c’est à travers les rencontres humaines que prennent forme les idées ». Son essai aborde l’amitié sous diverses facettes — des amitiés féministes, masculines ou en contexte sportif, aux colocations amicales, notamment —, s’inspirant de ses expériences et de celles de gens qu’elle côtoie pour déconstruire nos a priori sur les modèles d’amitié, tout en cherchant à valoriser son importance. Selon elle, « le monde dans lequel nous évoluons est organisé d’une manière qui nous empêche de saisir tout le potentiel des amitiés ». Avec sensibilité et transparence, Camille Toffoli nous invite à une douce transgression, où l’amitié est libre, engageante et émancipatrice.



Yannick Marcoux



★★★★

Camille Toffoli, Écosociété, «Radar», Montréal, 2023, 136 pages. À partir de 13 ans.