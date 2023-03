Avec Anne-Marie

Je pense souvent à l’écrivaine Anne-Marie Alonzo. Née en Égypte en 1951, ayant immigré, enfant, avec sa famille au Québec, elle a subi, à l’adolescence, un accident de voiture qui l’a laissée paraplégique.

Elle a publié des recueils de poésie, une correspondance, des romans : une quinzaine de livres en tout. Sur l’accident, sur la danse,sur l’amour : peu d’écrivaines savent en nommer la brûlure d’une façon aussi dense, elle qui écrit à l’aimée : les âges entre nous s’éreintent entre nous le monde et les heures abolies. Son écriture, parfois savante, parfois syncopée, toujours lyrique et joueuse, est inimitable. Elle était une amie de la grande poète Denise Desautels, avec qui elle a cosigné Lettres à Cassandre, de Margie Gillis et d’Hélène Cixous. Je dirais même que l’amitié était au coeur de sa pratique, autant dans ses livres, qui explorent la relationnabilité, que dans son travail culturel, où elle cherchait à cultiver les contacts, à multiplier les liens : Alonzo a fondé une maison d’édition et une revue du même nom, Trois, un festival d’arts vivants à Laval, tous des espaces où l’art était aussi un prétexte aux rencontres. Elle est décédée en 2005. Ses livres sont désormais épuisés depuis longtemps, le festival n’existe plus, sa maison d’édition non plus.

J’ai commencé à la lire quand j’étais, je crois, au début de la vingtaine. Je ne me souviens plus des périmètres exacts de ma rencontre avec son oeuvre : je suis sûrement tombée par hasard sur ses livres dans des librairies d’occasion. Je sais par contre que, depuis que je l’ai lue, ses livres sont restés en moi. Je les ai déménagés d’appartement en appartement, précieusement, je les ai enseignés quand j’en avais l’occasion.

Alors que l’histoire littéraire aime par-dessus tout retrouver des figures « oubliées » du passé pour les remettre au-devant de la scène, je me demande pourquoi personne n’a encore réédité ses livres, desquels on parle peu depuis son décès. Il a bien eu quelques événements : une performance sur son oeuvre par les poètes Virginie Fauve et Nelly Desmarais, dans un parc qui porte son nom, à Laval, en 2021, quelques articles récents dans la publication Entrevous. Pour une oeuvre aussi vaste, c’est somme toute très peu. Je me demande pourquoi Alonzo n’a jamais fait partie d’aucun plan de cours de classes auxquelles j’ai assisté, de mon bac jusqu’à mon doctorat. Pourquoi mes amies et moi nous échangions ses recueils avec l’impression d’avoir en main des joyaux dont personne ne se préoccupait sauf nous.

Il m’est arrivé quelquefois de parler d’elle à des gens qui, sans que je le sache, l’avaient côtoyée. Chaque fois, j’ai vu leur regard s’illuminer et chaque fois, on m’a raconté des anecdotes sur elle, me disant à quel point c’était un charme de l’avoir comme alliée, comme amie. Alonzo était maligne, brillante, avide de savoir, de connaissances — elle détenait un doctorat sur l’oeuvre de Colette. À environ trente ans d’intervalle, nous avions usé les mêmes bancs de l’Université de Montréal. Elle aimait les beaux vêtements, les spectacles. Je suis triste de ne pas avoir pu compter, moi aussi, parmi ses amies, mais j’utilise ici l’espace de la fiction pour m’imaginer le plaisir que nous aurions eu, je le crois fermement, à partager une tasse de thé et à jacasser, à parler de livres, de rêves, d’une vision de la littérature qui sait faire place à la générosité et au souci de l’autre. Je continue à nourrir l’espoir qu’on parle davantage et mieux d’elle, de son travail, de son parcours unique et précieux, qui a tant à apprendre au contemporain.