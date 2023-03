«Regarder les coulisses se répandre»: histoires de femmes

Regarder les coulisses se répandre tient sur peu de pages et, pourtant, sa lecture exige de faire quelques pauses. Letemps d’encaisser chaque choc qu’on reçoit au cours de ce récit d’une relation toxique. Un récit pour lequel Christine Gosselin (Larves de vie, 2021) a puisé dans sa propre expérience et dans celles d’autres femmes. Un récit qui pourrait être le vôtre. Ou celui d’une proche.

« Je savais qu’il allait y avoir des femmes qui se reconnaîtraient et j’ai longtemps pensé à faire un traumavertissement, mais je ne suis pas fan de ça, explique l’autrice rencontrée au Devoir. J’adore ma relation avec les libraires et je me suis dit qu’un libraire qui connaît bien son inventaire allait être capable de bien le présenter. À la fin du livre, je voulais absolument qu’il y ait une ressource, SOS violence conjugale. Cet organisme ne fait pas qu’appuyer les victimes, il appuie aussi leur entourage. La société devient de plus en plus violente, c’est donc l’affaire de tout le monde. »

Monologue divisé en cinq actes, Regarder les coulisses se répandre relate l’histoire de deux jeunes acteurs, Esther, qui a quitté Québec pour s’établir à Montréal, et son futur bourreau, traité comme un roi par sa mère, une anglophone refusant d’apprendre le français. Ensemble, ils joueront dans Hamlet ; elle sera Ophélie, l’amoureuse tragique, et lui, Claudius, le roi meurtrier. Obnubilée par le talent, par le charisme et par la beauté de son partenaire à la scène et à la ville, Esther ne voudra ni entendre ni voir les signes avant-coureurs de la relation violente dans laquelle elle restera prisonnière quelques années. « Je brise le quatrième mur et libère la vérité. Je ne raconte pas notre histoire à l’imparfait : notre amour le fut assez », annonce-t-elle au début de l’acte 1.

« La violence conjugale n’arrive pas du jour au lendemain, c’est super-insidieux, d’où la métaphore du théâtre, où l’histoire se construit petit à petit, où on est dans le faire-paraître. J’aimais aussi la métaphore du spectateur, qui voit tout ça arriver devant lui, mais qui se tait. Comme Esther, j’ai étudié le théâtre en anglais au cégep ; il y a donc une partie de mon histoire qui est tricotée. Pour tricoter tout le reste et trouver une crédibilité — au théâtre, il faut que tu sois crédible —, tout en gardant mon style littéraire, j’ai parlé à d’autres femmes qui ont été victimes de violence conjugale à différents niveaux », poursuit celle qui a troqué les planches pour le journalisme sportif.

Ainsi, Esther sera dépossédée de sa langue, de sa culture, de sa carrière, de ses amis, de sa famille, de sa dignité et de son corps. Elle sera même privée de l’argent qu’elle gagne afin de soutenir la compagnie de théâtre de son amoureux. « C’est en parlant avec d’autres femmes qu’est venue l’idée de la violence financière. Il la plonge dans une telle solitude que cela devient plus facile pour elle de rester avec lui que de le quitter et de recommencer sa vie. On parle peu de cette violence-là. »

En unissant les voix d’autres femmes à celle d’Esther, Christine Gosselin avait en tête un choeur de femmes, comme dans les tragédies grecques, avançant sur scène pour raconter leur histoire et exprimer leur douleur. En prenant la plume, elle est donc devenue leur coryphée.

« Le processus de recherche a été plus dur que l’écriture parce que je voulais vraiment crier pour ces femmes qui n’ont pas la chance de le faire, qui ont peur de le faire, car certaines ont des enfants avec cette personne qui a ruiné leur vie, ou ne peuvent plus le faire parce qu’elles sont mortes. J’écrivais le livre pendant la période où il y a eu beaucoup de féminicides ; c’était un deuil chaque fois. En écrivant, tout ce que ces femmes ont vécu ou vivent encore me revenait. »

Une pièce à soi

Afin d’échapper aux coups de son bourreau, de pleurer tout son saoul et de panser ses plaies, Esther n’aura pour seul refuge que la salle de bains, qui est souvent la seule pièce de la maison qui se verrouille de l’intérieur, comme le rappelle Christine Gosselin dans Regarder les coulisses se répandre.

« Dans la métaphore du théâtre, j’ai vu la salle de bains comme les coulisses où tu es toute seule devant le miroir, où tu peux te démaquiller, être toi-même, te demander ce qui se passe sur scène. Dans l’idée des coulisses du théâtre, il y a celle des coulisses de sang, de larmes, de maquillage dans la salle de bains, de tout ce qui est secret et gardé en coulisses. C’est vraiment la forme théâtrale qui m’a poussée à passer au travers et qui m’a permis de faire des pauses. Je voulais aussi un entracte pour montrer qu’il y avait déjà eu de l’amour entre ces deux personnes-là. »

Alors qu’il lui avait promis au premier acte d’être son Roméo, tout en défendant les gestes ignobles de Claudius, le bourreau incarnera Macbeth, Stanley Kowalski et Richard III. Sous prétexte de demeurer dans son rôle, il adoptera le comportement de ces tortionnaires à la maison. Alors qu’elle se rêvait en Velma Kelly, rôle qu’il lui interdira d’interpréter en la traitant de « slut » (salope) et de « whore » (pute), Esther jouera à son corps défendant Lady Macbeth, Stella, Blanche Dubois et Lady Anne dans la vie de tous les jours.

« Chaque pièce de théâtre est liée à ce que le personnage tente de dire, chaque acte est lié à une forme de violence, à l’évolution de la violence. Les personnages que j’ai choisis donnent différentes textures et facettes au bourreau. Peu importe le rôle, le nom qu’elle porte, Esther demeure une victime. Quand Tennessee Williams a écrit Un tramway nommé désir, il voyait toutes les femmes qui se faisaient battre à La Nouvelle-Orléans. Homosexuel, il était incapable de dire quoi que ce soit parce qu’il risquait de se faire battre par ces hommes-là. Il a écrit là-dessus parce qu’on n’en parlait pas assez et là, en 2023, je fais la même chose parce que je trouve qu’on n’en parle pas assez. »

Malgré toute l’horreur qu’elle décrit dans Regarder les coulisses se répandre, Christine Gosselin offre aux victimes de violence conjugale un baume au coeur, une forme d’espoir, une voix complice apaisante. Si Larves de vie, où elle parlait d’elle-même en empruntant la métaphore des insectes (les fourmis de l’anxiété ; les punaises de l’automutilation ; les vers des troubles alimentaires et la mante religieuse de l’infertilité), était une autofiction, elle refuse d’accoler l’étiquette de fiction ou de roman à Regarder les coulisses se répandre.

« Je dis “le livre” parce que ce sont des histoires vraies ; c’est le récit de plusieurs femmes et il y en a une qui est moi. Après la lecture du livre, il y a peut-être des femmes qui vont se féliciter d’être parties et qui vont comprendre jusqu’où ç’aurait pu aller. Une partie de moi espère que les victimes à qui j’ai parlé vont remonter la pente après avoir lu le livre ; elles ne l’ont pas écrit, mais elles y sont très présentes. Si j’y arrive juste avec une de ces femmes, mon Dieu que je vais être contente ! Cela dit, je ne veux pas être la porte-parole de la violence conjugale, il y a des gens bien mieux outillés que moi pour cela. »

Besoin d’aide ? Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez appeler la ligne d’urgence de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010.

Regarder les coulisses se répandre Christine Gosselin, Hamac, Montréal, 2023, 138 pages