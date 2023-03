«Petit éloge de la médiocrité »: je suis médiocre et je m’assume

On pourrait croire que le nouvel ouvrage de l’humoriste et romancier Guillaume Meurice, Petit éloge de la médiocrité, est une grosse plaisanterie. Or, ce livre n’est pas une blague, bien au contraire. Son contenu est très sérieux même si le style de l’auteur, loin d’être grave, est souvent drôle et corrosif. Son essai débute d’ailleurs par la réception d’un courriel de la part d’un auditeur qui ne mâche pas ses mots envers le populaire chroniqueur et humoriste à la radio de France Inter. « Vous êtes nul. Nul, nul, nul. Vous êtes même pire que nul. Vous êtes médiocre. C’est ça ce que vous êtes : médiocre. »

De cette missive cruelle, l’auteur de Le roi n’avait pas ri (JC Lattès, 2021) en tire une réflexion profonde sur la condition humaine, car oui, l’homme est médiocre, et alors ? Lui-même se décrit comme un individu profondément médiocre, sans honte et sans complexe. Chez Meurice, cette réalité remonte aussi loin qu’à l’enfance avec les notes à l’école. Un 10 sur 20 est d’ailleurs la note parfaite, le « juste ce qu’il faut », souligne-t-il.

En fait, Meurice croit que l’humain est banal et que chacun fait comme il peut, aussi bien les quidams que les dirigeants. « Imaginez Vladimir Poutine constipé en train de grimacer sur sa cuvette en marbre ou Kim Jong-un trébucher en mettant son slip Bob l’éponge, et vous porterez un autre regard sur leur prétendue puissance », écrit l’auteur avec justesse et une pointe d’humour.

D’abord, entendons-nous sur le sens du mot médiocre. Dès les premières pages, Meurice se réfère à la définition commune qu’en donnent les dictionnaires. « De qualité moyenne, qui tient le milieu entre le grand et le petit. » Jusque-là, rien de grave. Mais, loin de se positionner au coeur d’une certaine normalité, l’auteur ajoute que la médiocrité est souvent le synonyme d’une liste de termes péjoratifs comme « imperfection, petitesse, faiblesse ou insuffisance ». Selon l’auteur, revendiquer sa médiocrité n’est pas un défaut ni un signe de défaite, mais plutôt une réaction politique contre la concurrence, l’élitisme, le capitalisme « qui se base sur une certaine idée du mérite » et ce sentiment de supériorité si propre à l’homme.

Au fil des chapitres qui mélangent anecdotes biographiques et propos philosophiques, on réalise assez vite que le discours de l’humoriste n’est pas une simple posture et ne fait pas dans le second degré. Faire acte de médiocrité est devenu aujourd’hui, selon lui, un geste de résistance. La démarche est également révolutionnaire puisqu’elle oblige à repenser notre rapport à la réussite. C’est sans doute pourquoi l’humoriste appelle au droit à l’échec. Ainsi, l’ouvrage, ode à l’antiperformance et à l’anticompétition, n’est pas qu’un éloge de la médiocrité, mais est aussi une véritable dénonciation d’un système qui transforme la recherche constante de l’excellence en pression sociale pour mieux séparer et diviser. Et si la médiocrité peut rassembler le commun des mortels, alors c’est déjà ça.

Petit éloge de la médiocrité ★★★ 1/2 Guillaume Meurice, Éditions Les Pérégrines, Paris, 2023, 198 pages