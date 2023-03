«Le Silence et la Colère»: de la suite dans les idées

Après Le grand monde (Calmann-Lévy, 2022), le romancier Pierre Lemaitre continue son exploration engagée des « Trente Glorieuses », comme on a surnommé les années 1945 à 1975 en France. Deuxième d’une série de quatre romans intitulée Les années glorieuses, Le silence et la colère s’amorce en février 1952.

Alors qu’à Beyrouth, la famille Pelletier est toujours propriétaire de son petit empire de la « savonnerie », les enfants vivent à présent tous à Paris.

On reconnaît vite Jean, dit Bouboule, mal marié et mal dans sa peau, sur le point d’ouvrir avec sa femme un magasin de vêtements place de la République. Une ouverture menacée par les mauvaises conditions de travail des ouvrières, au bord de la révolte. Meurtrier en série, sujet à des « emportements » qui visent chaque fois des femmes jeunes et jolies, il forme avec son épouse Geneviève un couple un peu monstrueux, drôlement bien assorti, détestable à souhait.

François, lui, prend du galon et est devenu journaliste au Journal du Soir, où il est spécialiste des faits divers. Nine, sa fiancée, presque sourde, kleptomane et alcoolique, continue de cultiver le mystère. Leur jeune soeur, Hélène, photographe et journaliste elle aussi au Journal du Soir, donnera une série de textes sur « la propreté des Françaises » — écho d’une enquête de Françoise Giroud dans le Elle France de 1951.

Alors que les dernières heures du colonialisme français et les malversations financières traversaient Le grand monde, entre Paris, Beyrouth et Saigon, Pierre Lemaitre, qui ne fait pas mystère de ses convictions à gauche, a injecté cette fois dans Le silence et la colère des enjeux qui commençaient à affleurer à l’époque. Le droit des femmes, les conditions de travail des ouvriers, les combats régionaux contre la roue parfois aveugle du progrès.

Le romancier français y explore la question de l’avortement et, plus largement, celle de la condition féminine, levant le voile sur « un univers souterrain dont tout le monde connaissait l’existence et dont personne ne parlait ouvertement, l’espace de la honte et de la douleur, de l’angoisse et du risque où se mêlaient des femmes désarmées, des faiseuses d’ange et des médecins avorteurs… ».

Dans la France en pleine reconstruction de l’après-guerre, le progrès fait partout son chemin. Dans les consciences et dans les usines, dans les lits et dans les villages.

À Chevrigny (inspiré du barrage du Chevril, dans la haute vallée de l’Isère), un barrage hydroélectrique est sur le point d’être mis en service. Expulsés, les habitants sont invités à s’installer ailleurs, dans le nouveau village reconstruit plus haut, Chevrigny-le-Haut. Mais quelques résidents résistent encore à l’expropriation. Hélène Pelletier sera envoyée sur place pour témoigner des derniers soubresauts avant la mise en eau du barrage.

En horloger un peu fou, Pierre Lemaitre huile avec minutie les rouages de cette palpitante saga familiale loin d’être terminée, rappelant que « nos secrets, nos turpitudes, nos silences, nos violences, nos mensonges sont comme les ruines de Chevrigny. »Même sous l’eau calme d’un lac, comme le clocher, ils continuent d’exister.

Le silence et la colère ★★★ 1/2 Pierre Lemaitre, Calmann-Lévy, Paris, 2023, 592 pages