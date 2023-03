«Atlantique Nord» : les multiples facettes de l’océan

Dans la courte biographie de Romane Bladou qui accompagne Atlantique Nord, on peut lire que l’autrice est aussi une artiste visuelle, qui utilise le médium photographique pour « explorer l’éphémère et les lieux qu’on traverse. » Ce don pour saisir l’instant présent, pour capter l’influence des paysages sur l’identité, et leur reflet dans les tempêtes intérieures, se retrouve dans chaque chapitre de ce premier roman qui crée, avec des morceaux épars d’existence, une trame à l’image de la mer, tumultueuse et apaisante.

En des lieux divers situés le long des côtes de l’océan Atlantique — Terre-Neuve, l’Écosse, l’Islande et la Bretagne —, Romane Bladou esquisse les univers de quatre personnages, photographiés dans un moment de fuite, dans un départ d’eux-mêmes et de leurs racines vers un recommencement ou un renouveau qui les ramèneront tous, d’une façon ou d’une autre, à la source.

Il y a d’abord Camille, qui, pour échapper à la lassitude et la vacuité de son quotidien, se retrouve sur la péninsule de Bonavista, à Terre-Neuve, taraudée par les mêmes démons, qu’elle tente d’étouffer sous la clameur des vagues. L’autrice se tourne ensuite vers les pluies diluviennes de l’hiver écossais, sur l’île de Mull, où un petit garçon, William, fait de la plage et des marées son terrain de jeu, et y puise les outils pour redonner le sourire à sa maman, dont le couple s’étiole.

Puis, Lou, chercheur en biologie marine, se rend en Islande pour entreprendre des recherches sur le lompe, mais surtout pour trouver des indices sur la mort de son frère, disparu en mer. Accablé par son deuil et par la fragilité de l’existence, il s’ancre à la vie grâce aux lettres d’une amoureuse restée en France, à laquelle il ne trouve plus la force de répondre. En Bretagne, Célia, une adolescente avalée par les possibilités du monde, est déjà nostalgique de ses futures amours déchues et de ce qu’elle n’aura pas été en mesure d’accomplir.

Ces quatre histoires, qui, en apparence, ont peu en commun, sont balayées par les mêmes puissantes bourrasques marines et traversées par le même océan, qui se transforme au gré des humeurs, des besoins, des pensées. À la fois symbole d’amitié, de jeu, de mort et de renaissance, l’Atlantique souffle ses conseils, apaise, secoue, offre ses richesses comme ses périls, sa poésie comme ses abysses, fait sa marque au coeur des identités des personnages.

Plongés dans l’incertitude qui précède un tournant, ces derniers suivent l’élan des lompes, des poissons migrateurs poussés par une urgence qui se rapproche de l’instinct, mais qui s’arriment au fond marin pour ne pas dériver, comme les humains s’accrochent à leurs racines, leurs souvenirs, leurs espoirs.

La plume de l’écrivaine se déploie dans une poésie douce-amère qui rappelle l’enfance. Tel le flux des marées, elle explore les vertiges et les deuils de la jeunesse, ses réflexions et émotions qui gonflent pour mieux se rétracter. Un roman dont la simplicité cache une rare vulnérabilité.

Atlantique Nord ★★★ 1/2 Romane Bladou, La Peuplade, Chicoutimi, 2023, 264 pages