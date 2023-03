«Je ne suis pas là»: Lize Spit au bord de l’abîme

Lize Spit ne fait pas de littérature d’anticipation, mais elle a un flair pour aborder les thèmes qui s’apprêtent à bousculer l’ordre du monde. Son premier roman, Débâcle, portait la douleur, mais aussi la force émancipatrice de la parole, un an avant le mouvement #MoiAussi. Paru en version originale au moment où la pandémie causait une hausse des problèmes liés à la santé mentale, son deuxième roman fait une intrusion dans le trouble de la bipolarité.

Pour l’occasion, on rencontre Léo, narratrice du récit et amoureuse de Simon. Leur vie, marquée par de nombreuses épreuves difficiles, les a menés l’un vers l’autre, à former une bulle où l’amour, tendre et partagé, traduit une certaine codépendance : « Nous étions deux piliers de guingois qui, dès lors qu’on les appuierait l’un contre l’autre, auraient plus de stabilité qu’un seul pilier à la verticale. Tout irait bien tant que nous resterions ensemble. »

Leur couple, vieux de 11 ans, bascule lorsque Simon, sur un coup de tête, abandonne son emploi de graphiste pour lancer sa propre entreprise de conception de tatouages. Chaque jour un peu plus, il se transforme, conjuguant un état d’étrange exaltation, une confiance inédite en ses moyens, des tics toujours plus nombreux et une paranoïa croissante.

Isolée et bouleversée par la métamorphose soudaine de son amoureux, Léo doute d’elle-même. Méthodiquement d’abord, puis de façon obsessionnelle, elle entreprend de consigner ses observations, cherchant à confirmer qu’elle n’invente rien : « Je notais par le menu en quoi le comportement de Simon avait changé. Ça me faisait du bien de compiler tout ça, de le voir irréfutablement écrit noir sur blanc. »

Léo, hélas, avait tout vrai, et le reste de l’histoire s’engonce dans le tragique. Avec une minutie empathique et rigoureuse, Lize Spit décrit les cycles terrifiants de la bipolarité : les dérives violentes de la psychose, les couloirs insécurisants de l’aile psychiatrique, l’angoissant retour à la maison, l’amenuisement des ressources professionnelles et le recours systématique aux médicaments.

Le trouble est dépeint avec tant d’acuité qu’il fait pâlir bon nombre de documentaires sur le sujet, mais sa forme ne rebute jamais, campée dans l’empathie, empruntant tour à tour les voix de la détresse et de l’espoir. Le personnage de Léo est d’une touchante et impressionnante complexité, elle qui, subissant la maladie, est forcée à jongler avec des rôles parfois contradictoires — amoureuse, victime et proche aidante —, alors qu’elle nage dans l’urgence de la situation : « Il n’y avait pas que Simon qui me filait entre les doigts, je perdais aussi toute prise sur moi-même, incapable de savoir quelle Léo j’étais censée être. »

Avec ce monument ciselé d’intranquillité, Lize Spit confirme son immense talent. La force tragique de ses personnages, la mécanique infernale de son récit et le souffle de sa narration nous tiennent au bord de ce gouffre qui avale les protagonistes, exerçant sur nous une douloureuse fascination.

Je ne suis pas là ★★★★ Lize Spit, traduit du néerlandais (Belgique) par Emmanuelle Tardif, Actes Sud, Arles, 2023, 510 pages