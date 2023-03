ChatGPT se lance dans les mangas

Il a réussi des examens, écrit des articles de presse et des lignes de code : ChatGPT, le programme à succès qui génère des textes grâce à l’intelligence artificielle se lance désormais dans les mangas grâce à une expérimentation de l’auteur de One Piece, le japonais Eiichiro Oda.

L’auteur de ce manga mondialement connu aux plus de 500 millions d’exemplaires écoulés, a avoué le mois dernier s’être retrouvé confronté au syndrôme de la page blanche.

« Bonjour. C’est l’auteur. Je n’arrive pas à trouver d’intrigue pour One Piece la semaine prochaine. Pourrais-tu en imaginer une ? Une super bonne, s’il te plaît », a demandé l’auteur à ChatGPT, selon une vidéo publiée par son équipe sur Twitter.

En quelques secondes, le programme a imaginé une histoire où les héros rencontrent de nouveaux amis et se battent avec de nouveaux ennemis. Il a essayé de vendre cette histoire à l’auteur, vantant une tribu mystérieuse, de nouveaux camarades et une nouvelle perspective sur un personnage existant qui serait appréciée par ses lecteurs.

Mais l’auteur l’a retoqué : « Désolé, c’est barbant », lui a-t-il écrit, réclamant une meilleure idée.

ChatGPT a alors imaginé une nouvelle intrigue où un extra-terrestre s’allie aux personnages de One Piece et à son héros Luffy pour combattre une sorcière et reconstruire sa planète natale détruite par un vaisseau spatial maléfique.

« Merci, c’est ce que je dessinerai », a répondu Eiichiro Oda, laissant entendre que le prochain épisode de la saga serait basé sur cette nouvelle intrigue.

Depuis la publication du tome 1 en 1997, la chasse pour le « One Piece », trésor convoité par tous les pirates et en premier lieu Luffy, héros de la série, compte aujourd’hui plus de 100 tomes à son actif et multiplie les records de ventes.

Eiichiro Oda (48 ans) s’est même vu décerner un record Guinness dans la catégorie « plus grand nombre d’exemplaires d’une même bande dessinée publiés par un seul auteur ».

D’abord décliné en série animée par Toei Animation 1999, qui comprend plus de 1 000 épisodes diffusés à ce jour, l’univers de One Piece se développe depuis sur tous les supports possibles et imaginables.

La sortie prochaine sur Netflix d’une série avec des acteurs en chair et en os est censée l’aider à toucher un public encore plus large, selon ses producteurs.